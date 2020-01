Come volumizzare i capelli: i metodi più semplici ed efficaci

Volumizzare i capelli non è poi così difficile come si pensa. Esistono, infatti, dei metodi in grado di aiutarci a ottenere una piega corposa. Chi ha una chioma piatta, sicuramente sogna di avere una capigliatura vaporosa e voluminosa. Se siete anche voi, dunque, alla ricerca delle soluzioni giuste per permettervi di volumizzare i vostri capelli. Ci sono dei consigli e dei trucchetti che vogliamo svelarvi su come dare volume alla propria chioma, per un’acconciatura perfetta. Vediamo insieme quali sono i metodi più facili.

VOLUMIZZARE I CAPELLI: ECCO COME OTTENERE UNA PIEGA LEGGERA E CORPOSA

Per volumizzare i capelli la prima cosa che bisogna fare è scegliere lo shampoo e il balsamo giusti. I migliori prodotti, se i capelli sono fini ma anche molto pesanti, sono quelli idratanti. Ovviamente devono essere leggeri, in quanto non devono assolutamente appesantire ulteriormente la nostra chioma. Evitiamo i prodotti ricchi di oli, che andrebbero a rendere la capigliatura appesantita. Stendiamo il balsamo solo sulle lunghezze, evitando di passarlo sulla radice. In questo modo, non si sporcheranno subito e non saranno piatti. Per ottenere un buon risultato è sempre bene scegliere i prodotti adeguati per lo styling, prima dell’asciugatura. Per creare volume solitamente vengono scelte le mousse, da utilizzare soprattutto sulle radici. Sfruttando questo tipo di prodotti avrete la possibilità di rendere i capelli leggeri e vaporosi. In commercio esistono anche degli spray volumizzanti, adatti proprio ai capelli più fini. Utilizzate questi prodotti a testa in giù e poi procedete con l’asciugatura. Vi consigliamo, però, di non abusare di questi spray e mousse e di abbinarli a sieri idratanti.

Anche quando asciugate i capelli è necessario tenere la testa in giù, al fine di raggiungere il risultato sperato. In questo modo, andrete a sollevare le radici e la chioma sarà sicuramente più voluminosa. Coloro che hanno una chioma mossa o riccia possono utilizzare tranquillamente il diffusore, che contribuisce a renderla più corposa e definita. A chi, invece, ha i capelli lisci consigliamo di utilizzare una spazzola torna ampia o di medie dimensioni, sicuramente non deve essere piccola. Cosa state aspettando? Scegliete i metodi giusti per ottenere i vostri capelli voluminosi e magari chiedete anche qualche consiglio al vostro parrucchiere di fiducia.