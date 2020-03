Unghie gel primavera 2020: le ultime tendenze

State cercando un’idea per avere le unghie con il gel sempre al top questa primavera 2020? Siete arrivate nel posto giusto, perché abbiamo deciso oggi di indicarvi le idee a cui potete ispirarvi nei prossimi mesi. C’è l’imbarazzo della scelta, anche quest’anno. Ma sicuramente riuscirete a trovare la decorazione che più fa per voi e per le vostre mani. Tra le ultime tendenze nail art 2020 vediamo il colore lucido e opaco. Ovviamente non mancano i dettagli super glam, come i fiori e i glitter. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio come fare le unghie in gel questa primavera.

COME FARE LE UNGHIE IN GEL QUESTA PRIMAVERA 2020: LE TENDENZE

Le unghie in gel questa primavera 2020 dovranno essere eleganti e raffinate, ma anche super colorate. Le ultime tendenze nail art vedono al centro della scena le decorazioni a fiori. Questa idea è perfetta per tutte le inguaribili romantiche. A impreziosire le vostre mani ci penseranno questi dettagli, che da qualche anno sono diventati grandi protagonisti delle tendenze. Stiamo parlando di rose, tulipani e margherite. Ovviamente i nostri fiori devono essere caratterizzati da colori pastello, come il rosa. In questo modo, riuscirete a rendere le vostre mani delicate e raffinate. Un grande classico sono i glitter.

Questa decorazione sulle unghie in gel non passa mai di moda e, soprattutto, sono ideali per diverse occasioni. Potrete sfoggiarle in una cerimonia, a una festa o quotidianamente. Dosate la quantità dei glitter in base, ovviamente, ai vostri gusti. C’è chi preferisce avere le unghie super brillantinate e chi, invece, predilige decorazioni più semplici. Potreste scegliere anche di inserire sull’unghia semplicemente un punto luce. L’importante è non strafare!

Anche in questo caso, per essere al passo con le tendenze nail art è necessario scegliere tonalità super colorate, come il rosso rubino, il turchese e il rosa. Il nero è un colore che non passa mai di moda e questa primavera 2020 lo vede tra le tendenze. I colori che vi faranno avere le mani decisamente al top sono l’oro, il bronzo e l’argento. Infine, è in testa alle idee più glam della bella stagione è il monocolore, che può essere lucido o opaco. Un tocco affascinante che, in questo caso, diamo alle nostre unghie in gel. Dunque, cosa state aspettando? Scegliete le decorazioni che più vi piacciono e sfoggiate le vostre mani super glam.