5 costumi Calzedonia Must Have per l’estate 2020 (FOTO)

Ci siamo, l’estate 2020 è ormai alle porte ed è tempo di pensare al costume da bagno perfetto per la bella stagione. E’ vero che quest’anno l’estate sarà un po’ particolare però, anche se con delle regole e degli accorgimenti molto particolari, potremmo comunque andare a passare delle giornate speciali al mare. Non avete ancora idee specifiche su che tipo di costume da bagno prendere? Sarà un bikini, un costume intero, tinta unita, con delle stampe? E poi il tessuto? A volte è proprio complicato scegliere, anche perché la scelta è davvero vasta. In quest’articolo vi daremo una mano per prendere la giusta ispirazione. Vi mostreremo, infatti, cinque bellissimi costumi da bagno della nuova collezione di Calzedonia.

Ecco i cinque costumi più belli della nuova collezione estiva di Calzedonia

Costume intero Michela

Fantasia tropicale e ovviamente estiva allo stato puro. Una bellissima scollatura sulla spalla a rendere questo costume intero ancora più particolare. Il prezzo sul sito di Calzedonia è di 69 euro. In vendita è comunque disponibile anche la versione bikini con la stessa fantasia.

2. Costume Giulia

Questo bikini di Calzedonia presenta delle fantasie più geometriche sui colori del blu, del rosso e del bianco. Il reggiseno è disponibile in versione triangolo classico (anche imbottito) e balconcino. Per quanto riguarda lo slip, invece, oltre al classico c’è anche quello con i lacci e la brasiliana.

3. Costume Natalie

Con questo costume della nuova collezione di Calzedonia passiamo sicuramente ad un colore più acceso, un vero classico dell’estate. Il rosso è impreziosito da strisce più sottili bianche e il tessuto è davvero da urlo, sicuramente must have dell’estate 2020.

4. Costume Intero Valentina

Ma ritorniamo ai costumi interi. Anche in questo caso, Calzedonia punta tutto sulla fantasia particolare: giaguari su uno sfondo nero. Questo costume è più economico rispetto all’interno che avevamo già visto prima. Online è disponibile al prezzo di 49 euro.

5. Bikini Irene

Un bellissimo giallo per il bikini Irene che è sicuramente uno dei più classici della nuova collezione di costumi da bagno del brand Calzedonia.

Quale vi piace di più?