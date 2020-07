Capelli lunghi, le tendenze per l’autunno inverno 2020 2021: come li porteremo

L’estate è appena iniziata eppure la moda già pensa alla prossima stagione, l’autunno inverno 2020 2021. In questo articolo, in particolare, vi parleremo delle tendenze che riguardano i capelli lunghi. Come dovremo comportarci durante la prossima stagione, quali sono le acconciature perfette e le clip più belle per chi ha i capelli lunghi? Partiamo subito. Se amate portare la riga siete sicuramente fortunate. Durante l’autunno inverno 2020 2021, la riga in mezzo è assolutamente perfetta e alla moda. La stessa cosa vale anche per chi non può rinunciare alla frangetta. Ma la moda e le tendenze dettano molti altri look per la prossima stagione.

Capelli lunghi: tutte le acconciature alla moda per l’autunno inverno 2020 2021

Chi ha i capelli lunghi può facilmente sbizzarrirsi a creare delle acconciature, dalle più classiche fino alle più creative e fantasiose. A proposito di semplicità, per esempio, le tendenze dell’autunno inverno 2020 2021 sembrano incoronare i capelli lunghi e semiraccolti come uno dei look più fashion. Ad impreziosire questa acconciatura sobria ed elegante potete aggiungere un fiocco dello stesso colore dell’abbigliamento, magari di un materiale particolare come il velluto. E per chi invece ama giocare un po’ con le acconciature? Sicuramente molto interessante è la tendenza delle treccine laterali mantenendo comunque i capelli sciolti. Questo look è consigliato soprattutto a chi ha i capelli lisci ed è adatto anche nelle occasioni più particolari.

Tendenze capelli lunghi autunno inverno 2020 2021: cosa non passa mai di moda

Ci sono comunque delle mode che sembrano non passare mai, anche per quanto riguarda i capelli. La coda bassa per esempio è un look decisamente semplice ma sempre di tendenza, lo si può rendere più particolare sistemando la riga al centro. E lo chignon? Perfetto per chi è alla ricerca di una acconciatura elegante ma comunque comoda. Per la prossima stagione autunno inverno questo tipo di look può essere realizzato sia alto che basso ma attenzione ai fermagli che si scelgono per fermare i capelli. Bisogna sempre abbinarlo all’abbigliamento che si indossa.