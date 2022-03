Un’estate coloratissima per le scarpe più trendy: dal fucsia al verde, i must have

Sarà una estate a tutto colore quella che vivremo! Ed è anche ora di pensare al sole, al mare, alle serate in compagnia. Ed è anche tempo di fare acquisti in vista delle vacanze, delle serate a cena fuori, delle gite fuori porta, delle passeggiate al mare! Iniziamo dalle scarpe, che ne dite? Sarà una estate dai colori accesi quella che ci aspetta. Tra i must have del 2022 in tema scarpe non potranno mancare dei modelli coloratissimi. Certamente spulciando tra le immagini sui social delle influencer più seguite avrete già visto che non mancheranno per l’estate sandali fluo, coloratissimi, che continuano a essere di tendenza anche per questa stagione. Modelli di vario genere: scarpe con il tacco alto, scarpe basse, sandali. E tanto pleteau, una sorta di ritorno ai primi anni 2000 in alcuni casi. Con le dovute differenze! Ma se avete delle scarpe di quegli anni in armadio, ricontrollare, con una bella spolveratina, potrebbero fare al caso vostro.

E poi il verde, accesissimo in ogni sua sfumatura per questa estate 2022. Dal verde evidenziatore che tanto piace alla giovanissime, al verde smeraldo più adatto per le signore che hanno superato gli anta! Il viola, il giallo e anche l’arancione come abbiamo visto sulle passerelle: è un’estate 2022 dove il colore non deve mai mancare. E chiaramente, per chi vuole osare, ci sono anche i modelli bicolor o lo scarpe con una stampa a fantasia. E’ estate signore, le scarpe da donna sono un capo che rende un outfit completo o che può anche rovinarlo. Per cui scegliete sempre bene, perchè se l’abbronzatura fa la sua parte, anche le scarpe calzate ai nostri piedi, non scherzano.

Scarpe estive must have state 2022: scegli Scarpe stiletto BALDOWSKI

Materiale e cura Tomaia: Pelle – Camoscio Materiale del tacco: Rivestito in cuoio –Suola esterna: Sintetico pregiato Suola interna: Cuoio Decorazioni: Cuoio Tipo di chiusura: Slip-on COSTO 119 euro CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Scarpe must have estate 2022: Sandali LASOCKI un’estate tutta in verde

La suola di queste eleganti scarpe estive è fatta di un resistente materiale di alta qualità. Con una cura adeguata, le tue scarpe preferite ti dureranno per anni. Concediti il lusso assoluto e scegli calzature eleganti con un interno in pelle. Grazie all’incredibile morbidezza della pelle naturale, queste scarpe si adatteranno perfettamente ai tuoi piedi. COSTO 30 EURO CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Sandali LASOCKI per chi ama osare in estate: un sandalo per un’estate sprint