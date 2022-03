Fucsia e arancione: la strana accoppiata dell’estate, i capi must have

Sta per arrivare l’estate 2022! Sono già iniziate le belle giornate e la voglia di vestirsi più leggeri e colorati inizia a farsi sentire. Per altro nella nuova stagione in arrivo, i colori andranno veramente di moda ed infatti nei negozi già si vedono tantissimi capi d’abbigliamento di nuance coloratissime e dinamiche. Per molte è dunque arrivato il momento di pensare al guardaroba estivo. E se avete voglia di fare degli acquisti nuovi abbiamo un consiglio (anzi più di uno!) che vi renderà perfettamente al passo con le tendenze del momento. Lo sapete che ci saranno due colori che andranno assolutamente indossati insieme? Oggi vogliamo proporvi alcune soluzioni e abbiamo pensato al brand Motivi per diverse “ragioni”. In primis perchè si tratta di un marchio che ci permette di poter spendere sena indebitarci ma di avere comunque in armadio capi di abbigliamento di livello, prodotti di ottima fattura. E poi perchè si tratta di un brand perfetto per le giovanissime ma anche per chi ha qualche anno in più.

Avete mai pensato di abbinare il fucsia e l’arancione? Probabilmente fino ad oggi no, mai. In effetti sono due nuance particolarmente diverse tra di loro che davvero raramente si sono viste insieme in un look. Si ma adesso la moda è completamente cambiata. Il fucsia e l’arancione saranno la strana accoppiata di quest’estate e i negozi sono già pieni zeppi di capi abbinati proprio con questi due colori che non ci saremmo mai aspettati di vedere insieme. Andiamo allora a vedere i capi must have per fare degli abbinamenti con i fiocchi per una estate 2022 in cui dovremo per forza lasciare il segno!

Fucsia e arancione per l’estate 2022: scegli il top con fiocco di Motivi

Il top fluido arancione è in tessuto crêpe. Ha uno scollo a v con motivo a fusciacca e un fiocco a renderlo più particolare. E’ un modello senza maniche e con aletta sul giromanica. Inutile dirvi che di certo in queste settimane avrete visto tante influencer o signore dello spettacolo indossare questo genere di abbinamento. Si tratta davvero di un binomio che non potrà mancare nell’estate 2022. COSTO 39 euro CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Fucsia e arancione per l’estate 2022: scegli in vestito in maglia con volant di Motivi

Il vestito corto arancione è in maglia misto viscosa. Ha uno scollo profondo a v frontale, è giromanica con volant ed ha una gonna corta svasata. Si può abbinare con un bel paio di tacchi fucsia. Questo vestitino è davvero perfetto per tutte le occasioni: da un pranzo al mare a un aperitivo con le amiche, e se abbinato con i giusti accessori potrà essere l’abitino adatto anche per una serata romantica. COSTO 89 euro CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Fucsia e arancione per l’estate 2022: scegli i pantaloni regular di Motivi

Pantaloni in jersey fucsia con mano crêpe. La gamba è regular con piega stirata nel centro, sono presenti delle tasche verticali sul fianco e delle tasche a filetto sul dietro. Qui vi parliamo dei pantaloni che chiaramente si possono abbinare al top ma anche al blazer che vedete in foto. Potrebbe sembrarvi un colpo d’occhio, qualcosa che non tutte possono osare ma in realtà, basterà provare questo completo per innamorarvene. COSTO 59 euro CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Siete ancora convinte che questo abbinamento, arancione e fucsia non faccia per voi?