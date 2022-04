Il look perfetto per la prima comunione: 3 proposte Piazza Italia per bambina

Oggi pensiamo alle piccole donnine che stanno per ricevere il sacramento della Prima Comunione. Sempre più spesso in occasione di questo evento molto importante per la vita di un piccolo cristiano, si sceglie di far si che tutti i bambini arrivino in chiesa con la stessa tunichina, in modo che non ci siano differenze. Poi però dopo la celebrazione, che è sicuramente la parte più importante della giornata, si fa anche la festa. Ed è chiaro che i bambini vogliano anche indossare qualcosa di diverso. Abbiamo quindi pensato a dei suggerimenti per il look perfetto per la festa della prima comunione, selezionando tra l’altro 5 proposte di Piazza Italia che saranno perfette per chi non vuole spendere molto ma vuole trovare qualcosa di carino, ben fatto e alla moda.

Cosa possiamo scegliere quindi per le bambine per la festa della Prima comunione? Le proposte non mancano: da un abitino con un maglioncino magari abbinato ( perchè spesso il freddino primaverile si fa sentire); a un completo coloratissimo, tra le ultime tendenze. Scegliete i colori in base ai gusti delle vostre figlie, senza dimenticare che non esiste qualcosa che è perle femminucce e qualcosa che è per i maschietti! Fate in modo che siano felici e contente di indossare qualcosa che avete scelto per loro e insieme a loro.

Look bambina festa Prima comunione: 3 proposte da Piazza Italia

Gli store Piazza Italia si trovano ormai in tantissime città e se non avete modo di raggiungere fisicamente il negozio, potrete sempre acquistare on line i capi di abbigliamento che preferite.

Vestito in tessuto combinato girocollo con maniche lunghe semitrasparente e borsetta a tracolla applicata. Al momento questo vestito è anche in saldo sullo store on line di Piazza Italia in ogni caso il prezzo è inferiore ai 20 euro e avrete anche la borsetta che completa il look. Clicca qui per saperne di più e acquistare Se vivete in un posto in cui fa più freddino, questa è davvero un’ottima soluzione.

Camicia con applicazioni e maniche semitrasparenti con orlo elastico Se avete già un pantalone o una gonna che volete abbinare con qualcosa, allora questa camicetta bianca ( che si trova disponibile anche in altri colori) sembra essere perfetta. Potrete abbinarla anche con una gonna o con un paio di pantaloni come questi neri in foto sempre disponibili sullo store di Piazza Italia. Clicca qui per saperne di più e acquistare

Abito giromanica e girocollo con gonna ampia in tessuto con trame a rilievo e cintura in vita con strass Questa opzione è perfetta per chi vive in un posto più caldo e per le bambine che festeggeranno a pranzo e non nel pomeriggio. Magari a maggio, potrebbe essere davvero perfetto. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto

Tutte le proposte che vi abbiamo presentato, sono perfette per le bambine e non solo per il giorno della prima comunione. Si tratta di vestitini e capi di abbigliamento che possono essere usati in qualsiasi occasione, per altre feste, per uscite, per tutto quello che più vi piace!