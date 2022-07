Caldo estivo non ti temo: make up perfetto anche in spiaggia e in piscina

L’estate ormai, non è solo una questione di date. Il caldo arriva da maggio e se ne va a settembre ed è anche per questo che molte delle nostre abitudini cambiano. Magari prima, anche con il caldo, rinunciavamo al trucco, lasciando posto alla nostra pelle abbronzata. Ma adesso, ci va di sfoggiare il giusto make up per la giusta occasione. Andare in spiaggia o in piscina senza un filo di trucco ma con una ottima idratazione e protezione sarebbe la scelta giusta da fare, ma se in versione acqua e sapone non vi sentite completamente a vostro agio o se semplicemente volete fare colpo e stupire il make up giusto c’è anche sotto il sole e in acqua. In definitiva se volete uscire di casa con il trucco perfetto anche in estate, perchè così vi va, potete farlo e scegliere i migliori prodotti che vi permettano di avere un trucco resistente sotto il sole e sotto l’acqua.

Se quindi, andare in spiaggia o in piscina con un trucco impeccabile è ciò che desiderate è fondamentale scegliere i prodotti giusti così il make up non avrà bisogno di ritocchi per almeno 5 ore.

Come truccarsi per andare in piscina o al mare

Ovviamente dovete partire dalla base e da un fondotinta waterproof leggero che renda l’incarnato uniforme. Ovviamente resiste all’acqua e non necessita di cipria. Deve essere cremoso e il migliore utilizzo è con la spugnetta umida ben strizzata per stendere il prodotto picchiettando dal centro verso l’esterno. Tra i prodotti che potremmo consigliarvi c’è il fondotinta L’Oréal Paris Infaillible Fondotinta Liquido Coprente a Lunga Tenuta 24H, Formula Waterproof Idratante ( clicca qui per acquistarlo su Amazon).

Ottima anche la crema idratante colorata da stendere come una normale crema. Il colore da scegliere è lo stesso della nostra pelle, nessuno stacco tra viso e collo.

Se non potete proprio rinunciare all’ombretto è d’obbligo scegliere un unico colore in crema che si stende facilmente anche con un dito. Potete sbizzarrirvi con l’eyeliner a lunga tenuta nei colori verde smeraldo, petrolio o blu elettrico e ovviamente nero. Il mascara water resistant è indispensabile, potete sceglierlo nel classico nero intrigante o colorato per un look diverso. Il mascara colorato vi permetterà anche di evitare l’ombretto.

Non può davvero mancare per tutte un po’ di colore sulle labbra. La raccomandazione è quella di scegliere un rossetto con filtro solare e idratante. Invece da dimenticare in spiaggia il blush, il sole donerà il giusto colore sulle gote senza necessità di aggiungere altro. Ci sono anche molti burro cacao che aiutano anche a proteggere dal sole, essendo delle vere e proprie protezioni solari, potrebbe essere anche questa una valida alternativa.