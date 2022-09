6 colori di cui non potremo fare a meno in autunno-inverno 2022-2023

Quali saranno i colori che arricchiranno i nostri guardaroba nella prossima stagione: tutte le novità e le conferme

Quali saranno i colori che faranno tendenza in autunno-inverno 2022-2023? Le tonalità che segneranno la moda della prossima stagione non saranno cupi e tristi, anzi. Quando l’estate giungerà al termine non dovremo abbandonare i colori esuberanti che infondono allegria ai nostri look. Nel mondo della moda questo è un dettaglio che ormai da qualche anno è cambiato. Solitamente eravamo abituati a tonalità scure e senza vita, in questi periodi dell’anno. Aspettiamoci, quindi, colori accesi con il rosso, l’azzurro, il verde e il rosa. Vediamo ora insieme quali saranno le tonalità protagoniste delle tendenze moda del prossimo autunno-inverno.

Colori tendenze moda autunno-inverno 2022-2023

Cambiano le tonalità che fanno tendenza nei periodi più freddi e cupi. Non più colori spenti e scuri, continueranno dopo l’estate ad arricchire il nostro guardaroba quelle colorazioni più accese. Le regole sono state ridefinite e offrono sicuramente più idee su cosa indossare in autunno-inverno senza rinunciare ai colori neutri, ovviamente, come il bianco e il cammello. Il consiglio degli stilisti per vestirsi alla moda questo autunno-inverno 2022-2023 è quello di combinare marrone, sabbia, verde, iris e arancione. Simbolo del soft power dressing, è probabilmente il color cammello, che rappresenta un’alternativa al nero e che illumina l’outfit. Una tonalità delicata che si abbina alla palette del marrone è sicuramente l’iris. Il bianco diventa, invece, più dolce con il bianco panna.

Anche quando l’estate arriverà al termine, non dovremo fare a meno di colori accesi come il fucsia. Non solo, il rosso dovrà essere intenso e acceso. Per lasciare il nero totale, che comunque non abbandona mai completamente la scena, arrivano le nuove colorazioni neutre, tra cuoio e nude per tutti i giorni. Sono tonalità rivalutate, che stanno bene un po’ con tutto. Colori avvolgenti, che possono essere indossati singolarmente oppure mischiati tra loro per un look raffinato e allo stesso tempo originale. Il nude è diventato il simbolo della nuova sensualità e gli stilisti non hanno intenzione di abbandonarlo, anzi. Infine, troveremo la tonalità più scura del blu, ma anche quella fresca dell’azzurro cielo nella nuova stagione autunno-inverno 2022-2023. Mentre il primo è ormai un classico in questo periodo dell’anno, il secondo riuscirà sicuramente a stupirci!