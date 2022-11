Per Natale imperdibile il calendario dell’Avvento di Pupa

Imperdibile il calendario dell'Avvento di Pupa per il 2022: ecco che cosa contiene

E’ arrivato il momento di pensare al calendario dell’Avvento da regalare per il mese di dicembre. Tra i doni di Natale da fare anche in anticipo, il calendario dell’avvento è perfetto. E se avete una persona speciale nata a novembre oppure a dicembre, potrete stupirla con un dono speciale. Il calendario dell’avvento piace davvero a tutti! E allora, che ne dite di iniziare a capire quali marche e quali prodotti scegliere? Oggi vi parliamo del calendario dell’Avvento 2022 di Pupa, un calendario dell’avvento alla portata di tutti, per il costo. Non siamo di fronte infatti a un prodotto che costa centinaia di euro. Il costo del calendario dell’avvento di Pupa è di 120 euro ma si può trovare in promozione, ad esempio in questo momento, sul sito di Marionnaud è in sconto ed è possibile acquistarlo a soli 90 euro ( non sappiamo dirvi fino a quando ci sarà questo prezzo di vendita).

Il calendario dell’Avvento di Pupa: cosa contiene

Vi abbiamo quindi detto che il costo di partenza del calendario dell’avvento di Pupa è di 120 euro ma che si può trovare in promozione, adesso parliamo di quello che contiene il calendario dell’avvento di Pupa.

PUPA ti invita a festeggiare il Natale con il nuovo ed esclusivo Calendario dell’Avvento. 24 imperdibili sorprese che compongono una meravigliosa città innevata, tutta da scoprire!

OGNI GIORNO UN PRODOTTO BEAUTY: APRI LE CASETTE E SCOPRI IL TUO REGALO! Sarà bellissimo arrivare a Natale e scoprire ogni giorno un prodotto da non perdere.

Ideale se… Adori le feste e vuoi regalarti o vuoi stupire con un regalo assolutamente unico!

Il Calendario contiene:

1 Vamp! Matt Eyeshadow

2 Miss Pupa

3 Vamp! Definition Liner Waterproof

4 Extreme Blush Matt

5 Pennellino fard

6 I’M

7 Multi Nail Care 7 in 1

8 Mini Multiplay Matita Occhi Triplo Uso – special size

9 Temperamatite doppio

10 Vamp! Wet & Dry Eyeshadow

11 Lima unghie multistrato

12 Elastico per capelli

13 I’m Loveproof

14 Tavoletta effervescente per il bagno

15 Lasting Color Gel

16 Shine Up

17 Easy Liner

18 Lasting Color Gel

19 I’m Matt

20 Pinzetta sopracciglia

21 Gel Top Coat

22 Rossetto vinilico

23 Vamp! Wet & Dry Eyeshadow

24 Vamp! Mascara

Il calendario dell’avvento 2022 di Pupa Pupa Acquista Ora

Che ne dite del calendario dell’avvento di Pupa, vi convince?