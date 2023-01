Maria de Filippi “copia” il look di Sonia Bruganelli che risponde dai social

Maria de Filippi ha indossato a C'è posta per te lo stesso abito di Sonia Bruganelli: ironia social

Fanno sempre molto discutere le scelte di look di Maria de Filippi nei suoi programmi. Siamo abituati a vederla in tuta o con comode camicie ma al sabato sera la conduttrice regala sempre dei look più eleganti. E sfoggia spesso degli abiti molto costosi di maison di moda di primo livello. Nella puntata del 21 gennaio 2023, la conduttrice di C’è posta per te ha scelto un vestito di Alexander McQueen che ha un costo di circa 1800 euro. Non un abito alla portata di tutti, questo è chiaro. Molto apprezzato l’abito midi che la conduttrice ha sfoggiato e i più attenti si sono accorti di un dettaglio che era difficile da scovare. C’è una fetta di pubblico davvero attenta ai look di chi va in tv. E infatti alcuni spettatori hanno subito ricordato di aver già visto quel vestito in tv, chi lo aveva indossato? Era stata Sonia Bruganelli a sfoggiare lo stesso abito in una delle puntate della passata edizione del Grande Fratello VIP. Del resto è logico pensare che Maria abbia indossato un abito di una collezione del 2022. Le puntate di C’è posta per te vengono registrate da luglio in poi, per cui Maria ha tirato fuori dal suo armadio un vestito che Sonia aveva messo qualche mese prima, sempre su Canale 5 sempre in prima serata. I fan della Bruganelli via social quindi glielo hanno fatto notare e la bella imprenditrice ha commentato !

Maria de Filippi copia Sonia Bruganelli

Ecco qualcuno ha scherzato sul fatto che Maria de Filippi abbia in qualche modo copiato Sonia Bruganelli che aveva indossato l’abito di Alexander McQueen solo poche settimane prima ( diventati poi mesi visto che la puntata di C’è posta per te è andata in onda a gennaio). Capita raramente di vedere in tv due donne di primo piano come Maria e Sonia con lo stesso abito, di solito infatti, non si ama mostrarsi con un outfit già visto altrove. E invece è successo e i fan di Sonia hanno ironizzato: “Ti ha rubato il vestito Maria, perdonala”. Tutto in chiave ironica è chiaro. E altrettanto ironico è stato il commento della Bruganelli che ripostando una storia sui social, che mostra lei e Maria con lo stesso abito, ha commentato: “per me è un onore”.