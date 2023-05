Kate Middleton è meravigliosa nel giorno dell’Incoronazione di Re Carlo

Fascino, bellezza, eleganza: è meravigliosa Kate Middleton nel giorno dell'incoronazione di Re Carlo III

Impossibile non essere ammaliati dalla bellezza e dal fascino di Kate Middleton, che anche oggi, ha lasciato i sudditi di Re Carlo III, senza fiato. La Principessa di Galles, Kate Middleton, ha conquistato scatti e inquadrature in tutto il mondo; oggi è arrivata all’incoronazione del re Carlo III in un abito di Alexander McQueen di un radioso colore avorio. L’elegante abito in seta crepe è caratterizzato da ricami in filo d’argento e oro con motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio, a rappresentare ciascuna delle quattro nazioni del Regno Unito. L’abito, è coperto dal mantello, previsto dal protocollo ma Kate, ha giù mostrato, tutta la sua meravigliosa eleganza.

Al posto di una tiara, Kate ha indossato un copricapo Jess Collett x Alexander McQueen coordinato, decorato con ricami a foglia tridimensionali in fili d’argento, cristalli e fili d’oro. In un toccante omaggio alla suocera scomparsa, la Principessa ha scelto di indossare un paio di orecchini di perle e diamanti appartenuti a Lady Diana. Un piccolo dettaglio, che tutti hanno notato, l’ennesimo omaggio che Kate ha fatto a Lady D.

La Principessa ha anche voluto rendere omaggio alla defunta Regina indossando la collana a festoni di Giorgio VI, un dono che il re aveva fatto alla figlia, allora principessa Elisabetta. La scelta del designer per l’abito della Principessa non poteva che ricadere su Alexander McQueen, che ha accompagnato Kate nei momenti più importanti della sua vita reale, dal matrimonio ai battesimi dei suoi figli.

