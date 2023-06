Enzo Miccio, cosa non deve mancare nell’abito da sposa e la volgarità delle scollature eccessive

Enzo Miccio svela il suo punto di vista sugli abiti da sposa, cosa non deve mancare e gli eccessi volgari

Le origini napoletane di Enzo Miccio lo portano al cosa non deve mancare nell’abito di una sposa. Ospite a Oggi è un altro giorno il più famoso tra i wedding planner ricorda che sono cinque le cose che una sposa deve avere nel giorno delle nozze ma Enzo Miccio parla anche degli abiti da sposa terribili, quelli volgari.

Le cinque cose che l’abito da sposa deve avere: qualcosa di blu, qualcosa, di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di vecchio ma poi Enzo Miccio ha un vuoto di memoria e dimentica che la sposa deve ricevere anche qualcosa di regalato che dovrà indossare il giorno del matrimonio.

Enzo Miccio aggiunge sempre un cornetto all’abito delle sue spose

L’abito delle sue spose include anche un cornetto portafortuna, Miccio lo fa sempre cucire nel corsetto o nell’intimo, anche se il reggiseno il più delle volte è già nell’abito da sposa. Con la scaramanzia e il suo lavoro la festa degli sposi non può che essere perfetta, lui si occupa che tutto sia scandito dai tempi giusti, tutto organizzato nel migliore dei modi per fare divertire tutti.

Per lui non esistono più i lunghissimi e faticosi matrimoni di una volta, quando essere invitati era una sacrificio, ricevere la partecipazione era più una punizione che una gioia, soprattutto d’estate.

Eva Grimaldi tra le spose preferite da Enzo Miccio

Enzo Miccio contro gli abiti scollati o eccessivi

Per lui e non solo per lui gli abiti con le scollature eccessive o cortissimi magari anche troppo trasparenti sono di cattivo gusto se la sposa decide di fare il matrimonio in chiesa. Di certo gli saranno capitate spose con scollature esagerate all’altare ma lui non sempre viene ascoltato nella scelta dell’abito da sposa.

Qualcosa però sta cambiando, Enzo Miccio avvisa le future sposine che nelle nuove collezioni c’è più stoffa, che torna la tradizione, il rispetto che deve esserci se si sceglie di dire sì in chiesa, se si sceglie il matrimonio religioso. Ovvio che poi per il ricevimento, il party, la protagonista potrà mettere “tutto al vento” come desidera.

Enzo Miccio: “Ecco cosa non deve mancare nell’abito di una sposa” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/qPPNwOHCG4 — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) June 5, 2023

Sposa al secondo matrimonio: bianco sì o no?

E se si è al secondo matrimonio o oltre o quando non si è più giovanissime non è necessario vestirsi come una meringa ma Miccio non boccia del tutto il bianco, non toglie la gioia alle spose. Che l’abito da sposa sia chiaro è certo perché in ogni caso non si aspetta di vedere una sposa vestita di scuro.

Il nero e il bianco sono però da evitare da parte degli invitati ad un matrimonio ma anche il rosso perché attirerebbe troppo l’attenzione. E voi che siate spose o invitate che abito avete acquistato per il prossimo evento?