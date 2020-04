Le mascherine sono obbligatorie anche per i bambini? Le regole per la fase 2

Dal 4 maggio 2020 per gli italiani inizia la fase 2. Ieri in Spagna i bambini sono tornati a giocare all’aria aperta, il Governo ha concesso loro un’ora di aria, se così possiamo definirla anche se ci ricorda il carcere! Ma purtroppo al tempo del coronavirus molte delle nostre abitudini sono cambiate e anche per i bambini tutto adesso è diverso.

Concentrandoci quindi proprio su di loro oggi ci chiediamo: per i bambini è obbligatori l’uso della mascherina? I bambini saranno costretti nelle loro uscite a indossare la mascherina per proteggersi dall’eventuale contagio? Come saprete sin da subito si è cercato di capire come il virus si comportasse con i bambini e per fortuna si è scoperto che solo una bassissima percentuale di bambini si ammala ma per fortuna guarisce facilmente ( a meno che non ci siano delle patologie pregresse importanti). Questo però non significa che i bambini siano immuni. Infatti molto spesso sono anche portatori asintomatici del virus. Per questo motivo bisogna stare sempre molto attenti anche in casa, limitando il più possibile i contatti personali anche se non è di certo semplice dare pochi abbracci al proprio figlio.

Nel decreto, pubblicato poche ore fa in Gazzetta Ufficiale, si fa chiarezza sull’obbligo delle mascherine e sull’utilizzo per i bambini. Vediamo i dettagli.

I BAMBINI DEVONO USARE OBBLIGATORIAMENTE LA MASCHERINA PER USCIRE DI CASA?

“Non sono soggetti all’obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina“. E’ quanto prevede il Dpcm sulla fase due .

I bambini che devono invece necessariamente indossarla sono quelli che hanno compiuto sette anni. Per loro, che sono più grandi e si rendono conto di quello che sta succedendo, è obbligatori l’utilizzo della mascherina come è obbligatorio anche per gli adulti nei mezzi pubblici, sul posto di lavoro, nei supermercati e anche in aree come i parchi. Inoltre Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri ha anche ricordato che sarebbe bene indossare la mascherina anche quando dal 4 maggio andremo a fare visite ai parenti.

Ricordiamoci sempre di tutelare i nostri anziani che sono ancora in pericolo visto che i contagi non sono scomparsi ma solo diminuiti in seguito alle forti misure di lockdown imposte nel nostro paese.

