Moda bimbi estate 2020: le proposte di Zara (FOTO)

L’estate è ormai alle porte e, già con l’arrivo della primavera, è tempo di fare il cambio stagione negli armadi, compresi quelli dei figli. I bambini crescono velocemente e a distanza delle stagioni, spesso e volentieri, i vestiti che erano perfetti la scorsa estate quest’anno sono piccolissimi. Avete necessità di fare dello shopping per vostro figlio o vostra figlia ma non sapete da che parte iniziare? Abbiamo fatto un giro molto interessante sullo store online di Zara, un colosso ormai in fatto di moda ma con prezzi anche piuttosto contenuti. Abbiamo selezionato per voi, e per le vostre creature, alcuni capi che saranno dei veri e propri must have dell’estate 2020! Continuate pure a scorrere per scoprirne di più.

Estate 2020, quali sono i capi più belli di Zara per bimbe e bimbi: ecco le foto degli abiti

La scelta sulle nuovi collezioni estive per bambini che propone Zara è davvero molto vasta. Se per le femminucce sono i colori chiari, tendenti al beige e al grigio, a farla da padrone, per i maschietti abbiamo colori un po’ più accesi, scuri per quanto riguarda i capi delle occasioni speciali. Zara propone una moda fatta di volant, ricami e accessori di paglia per le bambine. Fantasie, righe e cartoni animati per i bambini. Ma ecco subito alcune foto dei capi per bimbi che abbiamo selezionato direttamente per voi:

Estate 2020 moda bimbi: le tendenze di Zara tra volant e salopette, non mancano i costumi

Come avete potuto vedere dagli scatti sopra, Zara propone davvero tante soluzioni di tendenza per la moda dei bimbi. Il noto marchio di abbigliamento punta davvero molto sulle salopette, per esempio, e lo fa sia per le femminucce che per i maschietti. Certo è che in vista dell’estate in arrivo, Zara ha pensato anche ai costumi da bagno, ovviamente. Per le bambine la tendenza è quella dei costumini interi con fantasie floreali e colorati con immancabili volant. Per i bimbi, invece, dei boxer super colorati a righe.