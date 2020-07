Il tappetino ad acqua per bambini è il gioco del momento: compralo on line

Come intrattenere i bambini a casa se non si può andare al mare in estate? O come farlo dopo una giornata al mare che sembra non bastare mai ai più piccoli? C’è un gioco che va molto di moda in questa estate 2020. Si tratta del tappetino ad acqua per bambini, un mix tra una piscinetta e una piattaforma per giocare ma anche per imparare. Questi tappeti ad acqua sono molto semplici da montare e necessitano solo della presenza di un tubo dell’acqua in giardino o sul balcone. Gettano l’acqua con schizzi moderati, che possono essere regolati dagli adulti. Non solo: i bambini staranno al fresco e si divertiranno ma potranno anche imparare, alcuni di questi tappetini ad acqua infatti, sulla loro superficie presentano giochi con immagini, per scoprire qualcosa sul mondo degli animali ad esempio, o per fare dei giochi matematici.

IL TAPPETINO AD ACQUA PER BAMBINI: IL GIOCO DELL’ESTATE

Il tappetito ad acqua per bambini si può acquistare facilmente on line anche perchè non necessita di nessun tipo di installazione. Deve solo essere messo nel luogo scelto, e può essere spostato sempre, essendo molto leggero, e attaccato poi a un tubo dell’acqua.

I tappeti ad acqua possono essere acquistati on line su Amazon o su altri siti che vendono questo genere di prodotti. Possono essere acquistati anche nei negozi di giocattoli, in particolare in quelli molto attrezzati con i giochi da giardino.

I prezzi possono variare ma in linea generale ha un costo di circa 20 euro. E’ perfetto per i bambini di diverse età anche se è chiaro, la presenza di un adulto è fondamentale quando si gioca con questo genere di oggetti anche perchè l’acqua potrebbe causare incidenti. Per cui vigilare sempre.