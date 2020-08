Bambini e amici a 4 zampe: perché scegliere un cucciolo di pastore tedesco

Il sogno di ogni bambino è quello di avere un cagnolino in casa, grande o piccolo che sia, un cucciolo è sempre uno dei doni più desiderati dai piccoli. Il pensiero di avere un cane che scorrazza per casa o nel giardino, fa tornare il sorriso anche ai bambini più tristi. Ma per i genitori non è mai facile capire se accontentare le richieste dei bambini. La scelta di un cane da portare in famiglia, con il quale far crescere anche dei bambini piccoli, non è semplice.

UN CUCCIOLO DI PASTORE TEDESCO IN FAMIGLIA

Molti genitori decidono quindi di scegliere un cucciolo di pastore tedesco perché questa razza, sembra essere molto affidabile. I cuccioli di pastore tedesco giocano con i bambini senza essere pericolosi, sono tra i più intelligenti e sono anche molto protettivi. Difendono la loro casa, difendono i bambini che abitano insieme a loro e amano molto giocare. Sono sicuramente di compagnia per i bambini che amano correre e divertirsi con i cuccioli. Una delle cose che amano molto, è il mare. I cuccioli di pastore tedesco si divertono molto a nuotare e fare il bagno con i piccini. Ogni cucciolo, come mettono in evidenza gli esperti allevatori di DiCasaFalcone, cresce in base alle abitudini che vengono date. Tra le cose che amano molto fare c’è anche il gioco con le bolle di sapone, si divertono davvero tantissimo a inseguire queste bolle, per poi “romperle” con le loro zampe, per la gioia dei bambini che si divertono ancora di più a osservarli.

E ancora tra le attività che i bambini potranno fare con i cuccioli di pastore tedesco, c’è sicuramente il gioco della palla. In particolare sembra che molti cuccioli amino giocare con le palline da tennis. Insomma con un cucciolo di pastore tedesco in casa, i giochi per bambini (qui trovi alcune idee interessanti per i bimbi fino a 2 anni e per quelli fino a 6 anni )

I cuccioli di questa nobile razza canina si divertono a inseguire per la casa e per il giardino i bambini più piccoli, con i quali instaurano subito un legame molto forte. Molto spesso i cuccioli, si possono prendere già addestrati , e quindi saranno subito di compagnia per i bambini e per i genitori, comportandosi bene in casa. Il Pastore Tedesco è considerato, tra tutte le razze, il cane più adatto alla vita di famiglia poiché è in grado di interagire con ogni componente, dal bimbo all’anziano, con la stessa efficacia e affettuosità.

Riuscirà ad abbaiare anche quando arriverà il postino, se avrà paura che il suo padrone possa essere in difficoltà. E ogni volta che i bambini si allontaneranno o saranno in pericolo, il cane inizierà ad abbaiare per attirare l’attenzione di quello che esso, in qualche modo, ritiene essere il “capo branco”. E’ bene però sempre ricordare che la presenza di un adulto che sorvegli l’interazione tra bambino e cane è assolutamente indispensabile.

CUCCIOLI PASTORE TEDESCO: ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Se è vero che il pastore tedesco è un cane perfetto per la compagnia, è anche vero che ha bisogno dei suoi spazi, ed è per questo che si consiglia alla famiglia di scegliere di adottarlo, solo se si ha molto spazio. Non basta infatti un bel terrazzo o un appartamento grande. Il pastore tedesco infatti ha bisogno dei suoi spazi ed è per questo che l’ideale sarebbe avere un giardino grande nel quale il cane può correre e giocare.