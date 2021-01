Il mal di schiena in gravidanza è purtroppo molto frequente e lo sanno bene tutte quelle donne che, specialmente dopo i primi mesi, hanno dovuto combattere con questo fastidio fino al giorno del parto. Cosa fare per poter alleviare il mal di schiena quando si è incinta? Alcuni trucchi possono rivelarsi utili per stare meglio anche se va detto che non sempre il mal di schiena sparisce definitivamente. Ve ne sveliamo 5 da provare per cercare di contrastare questo disturbo in modo efficace considerando anche che, quando si è in dolce attesa, è bene non utilizzare medicinali se non sotto stretto controllo medico e che conviene dunque osservare alcune regole che possano tornare utili per mantenersi in forma.

Mal di schiena in gravidanza, 5 trucchi per combatterlo

Eseguire movimenti corretti è il primo trucco da mettere in pratica se si vuole combattere il mal di schiena in gravidanza. Quando camminate, allora, il consiglio è quello di cercare di distribuire uniformemente il peso su tutta la colonna vertebrale e sul bacino: questo vi aiuterà molto per prevenire il dolore alla schiena. Evitate di sollevare oggetti pesanti. Primo perché farlo quando si è incinta può rivelarsi pericoloso soprattutto nei primi mesi di gestazione e secondo perché il sollevamento di pesi troppo grandi può essere deleterio per la schiena.

Il secondo trucco è quello di non aumentare troppo di peso per non aggravare la pressione sulla zona addominale ed evitare di sovraccaricare ulteriormente la colonna. Cercate dunque di controllare l’alimentazione in gravidanza, sarà importante per tenere sotto controllo i chili in aumento e mantenersi in linea. I rimedi naturali più efficaci contro il mal di schiena

Anche la scelta delle scarpe riveste molta importanza quando si è incinta. Indossate calzature comode che abbiano una base larga e evitate possibilmente i tacchi che, durante la dolce attesa, non sono indicati per la schiena. Quarto trucco: evitate di dormire proprio sulla schiena cercando di privilegiare la posizione su un fianco, in assoluto la migliore quando si è in gravidanza per dormire serene.

Mantenere una buona postura è poi un altro trucco importante per contrastare il dolore alla schiena. Cercate dunque di stare sedute su sedie che sostengano bene la vostra schiena e, in caso dobbiate invece stare in piedi molte ore di fila, cercate di fare pause frequenti per concedervi il giusto riposo e non sovraccaricare troppo la schiena.

Con questi semplici trucchi contrasterete in modo efficace il mal di schiena senza dover ricorrere a medicine.