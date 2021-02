La scelta del ciuccio è fondamentale per tutte le mamme che si trovano a che fare con neonati e bambini piccoli. Come scegliere quello più giusto? In generale possiamo dire che il materiale e la forma del ciuccio devono variare in base alla crescita e all’età del piccolino. E sei nei primissimi mesi di vita del bambino è da preferire il ciuccio a ciliegina e in silicone, dopo i primi mesi si può optare anche per ciucci a goccia e in caucciù. Insomma ogni fase della vita del bambino ha il suo ciuccio, sapere quali sono le variabili da tenere in considerazione per effettuare la scelta giusta è davvero molto importante e spesso può fare la differenza. Ecco 5 tra i migliori prodotti in commercio che si possono acquistare anche su Amazon.

Come scegliere il ciuccio: 5 tra i migliori prodotti

MAM Baby “Start” in silicone

Questo ciuccio è adatto per bambini da 2 ai 6 mesi. Completamente realizzato in silicone, è un prodotto progettato dai dentisti per assicurare il massimo comfort ai bimbi e per permettere un corretto sviluppo della mascella. Prese di aria ampie e graziosi animaletti caratterizzano questo ciuccio commercializzato da MAM Baby, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti per l’infanzia. Il costo di questo ciuccio è di circa 6 euro. CLICCA QUI PER COMPRARE DIRETTAMENTE SU AMAZON—> MAM 665424, Set di succhietti in silicone, 2 pz, Colori Assortiti, 0 – 6 mesi

Philips Avent 0-3 mesi

Un pezzo unico senza parti rigide, consigliato per il sonno del neonato e che favorisce la suzione naturale. E’ questo un ciuccio di qualità, uno dei migliori in caso di bambini appena nati. Il costo del prodotto è di circa 15 euro. CLICCA QUI PER COMPRARE DIRETTAMENTE SU AMAZON—> Philips Avent SCF194/01 Ciuccio Morbido Soothie 0-3M, Silicone Morbido per Favorire l’Interazione col Bambino/a, Azzurro e Verde

Chicco Physio Gommotto

La Chicco produce invece Gommotto, ciuccio in silicone pensato per i bambini da 0 a 6 mesi. Il materiale dello scudo risulta morbido e gentile sulla pelle del neonato; la base morbida e sottile permette alle labbra di chiudersi naturalmente. Ci sono poi anche i modelli per i bambini che hanno più di sei mesi. Il costo è di circa 8 euro per un pezzo singolo. CLICCA QUI PER COMPRARE DIRETTAMENTE SU AMAZON–> Chicco Succhietto Gommotto Physio Silicone, 0-6M

MAM Ciuccio Air in lattice

Questo ciuccio è invece la soluzione ideale per bambini dai 6 mesi in su ed è particolarmente delicato in caso di bambini dalla pelle delicata che tendono ad arrossarsi o che soffrono di dermatiti. Dal design simpaticissimo e dalla qualità indiscussa, è disponibile in diversi colori. Ha un costo di circa 16 euro. CLICCA QUI PER COMPRARE DIRETTAMENTE SU AMAZON—> MAM Air – Set di 2 ciucci in lattice, extra leggeri e ariosi, per bambini, in gomma naturale, con scatola portaciuccio, 16 mesi, colore: Nocciolo

Chicco Physio Compact in caucciù

Ancora Chicco progetta questo ciuccio in caucciù dal design ergonomico che si adatta alla bocca del bambino per favorire il naturale posizionamento della lingua in bocca e per un corretto sviluppo orale. Ciuccio disponibile per 12 mesi o per 16-36 mesi. Ha un costo di circa 12 euro. CLICCA QUI PER ACQUISTARLO DIRETTAMENTE SU AMAZON–> Chicco Physio Compact in Caucciù, Ciuccio per Bimba, Rosa , 16-36 M, 2 Pezzi