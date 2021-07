Il baby monitor è uno degli apparecchi più utilizzati alla nascita di un bambino e spesso fa capolino nelle liste regalo che i genitori “aprono” nei vari negozi d’infanzia per agevolare chiunque voglia fare un pensiero al nuovo arrivato. Sì tratta di uno strumento molto utile per sorvegliare i piccoli anche quando non si è fisicamente accanto a loro. Grazie a un microfono, a un monitor o a una telecamera, sorvegliare i bambini da un’altra stanza sarà dunque più facile che mai.

Il baby monitor si presenta dunque come un apparecchio indispensabile per la salute dei piccoli. E allo stesso tempo, questo piccolo strumento consente ai genitori di “allontanarsi” in un’altra zona della casa avendo la certezza di poter comunque avere sott’occhio i bimbi quando questi dormono. Sono molti i modelli di baby monitor in circolazione: alcuni forniscono solamente l’audio, altri anche le immagini. Di seguito vi forniamo un breve elenco dei marchi più conosciuti e apprezzati attualmente sul mercato. Per scegliere il baby monitor più adatto alle varie esigenze!

Scegliere il baby monitor: marche e modelli da acquistare

Come anticipato, i modelli di baby monitor da acquistare sono molti e per scegliere quello più adatto occorre mettere a fuoco le vaie necessità: vi basta “ascoltare” i suoni emessi dal bambino o volete anche vederlo quando non siete con lui? Ecco alcuni modelli attualmente sul mercato da valutare.

Baby monitor Philips AVENT: ottimo rapporto qualità-prezzo

Il rapporto qualità-prezzo rende questo baby monitor uno dei migliori in circolazione per ascoltare i rumori da una stanza all’altra e sincerarsi dunque che tutto vada bene. Il suono emesso è sempre pulito e senza interferenze, la portata interna copre fino a 50 metri quindi rende facili i movimenti degli adulti che possono così muoversi in giro per casa senza assilli. Questo apparecchio emette anche una luce notturna particolarmente rilassante e utile per conciliare il sonno dei piccoli. CLICCA QUI PER ACQUISTARLO SU AMAZON

KYG Baby Monitor con telecamera: efficace e sicuro

Se ascoltare i suoni non vi basta ma volete anche vedere il vostro piccolo mentre dorme, ecco KYG Baby Monitor con telecamera dotato di un monitor LCD 2.4″ a colori e una videocamera a infrarossi che quindi rende visibile il bimbo anche durante la notte, al buio. Un apparecchio sofisticato che ha un raggio di azione di ben 260 metri. Funzionale e molto semplice da usare, è sicuramente tra i migliori baby monitor in circolazione. CLICCA QUI PER ACQUISTARLO SU AMAZON

Chicco Always with You Audio Baby Monitor

Un piccolo strumento particolarmente indicato per tenere sotto osservazione i piccoli quando i grandi non fisicamente presenti nella stessa stanza. Ha un raggio di azione di circa 300 metri e il suo audio è pulito e senza interferenze. Assolutamente da acquistare. CLICCA QUI PER ACQUISTARLO SU AMAZON

Motorola Ease 34: audio e video

Un baby monitor che consente di ascoltare i suoni e vedere le immagini del bambino da una stanza all’altra. Con il controllo del volume, sarà possibile controllare facilmente il suono del baby monitor e lo schermo a colori da 4.3″ consentirà di monitorare il vostro bambino ovunque in casa. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO SU AMAZON