Bambini e mascherine: come spiegare come si indossano nel modo giusto

Come possiamo spiegare ai bambini come indossare la mascherina in modo corretto? Gli esperti hanno ragionato a lungo su come far rispettare le regole anti-contagio ai più piccoli, anche quando gli adulti non li possono sorvegliare. Innanzitutto, è bene rassicurarli, per convincerli a indossarla nei momenti opportuni. La mascherina torna utile anche ai bambini soprattutto nelle zone dove il rischio di contagio è alto. Per quello che si sa finora, anche loro possono contrarre e diffondere il Covid-19 come gli adulti. In molti Paesi è richiesto di indossarla anche a scuola. Ma vediamo ora insieme come spiegare ai bambini come indossare le mascherine nel modo giusto.

Come convincere i bambini a indossare la mascherina in modo corretto

Ancora non è chiaro se si potrà fare a meno di portarla in classe a scuola, ma i bambini in determinate zone devono seguire le nostre stesse regole anti-contagio. Spiegare loro come indossarla nel modo corretto potrebbe essere difficile per un genitore. Infatti, potrebbero trovare le mascherine scomode e non sopportarle peggio degli adulti. Ci sono dei consigli, resi noti dal New York Times, che vi potranno aiutare a trovare i metodi giusti per spiegare a un bambino come indossarle senza provare a toglierle o toccarle in continuazione.