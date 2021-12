Le migliori bilance per neonati: guida all’acquisto

Le bilance per neonati sono indispensabili nei primi mesi di vita del bambino, per monitorare il suo peso e la sua crescita. C’è chi, allattando al seno, le usa ad ogni poppata (prima e dopo) per farsi un’idea di quanto latte il bambino abbia assunto. C’è chi invece non si affida alla doppia pesata ma usa comunque la bilancia spesso per verificare se il neonato prenda peso secondo quelle che sono le indicazioni del pediatra di riferimento.

Insomma la bilancia è uno strumento che è sempre presente nelle famiglie che hanno da poco accolto un bebè. Quali sono le migliori bilance per neonati attualmente sul mercato? Ecco un breve elenco per facilitare i vostri acquisti!

SCALESON S212 Bilancia Neonati multifunzione

Dal design moderno, garantisce altissima precisione. Fino a 20 kg segnala incrementi di 10 g. A partire da 20 kg di carico rileva incrementi di 50 g. La bilancia per neonato Scaleson S212 è dunque uno strumento tra i migliori sul mercato per monitorare la crescita del piccolo. CLICCA QUI PER COMPRARLA SU AMAZON

Bilancia Neonato Mommed: pesare il neonato in modo preciso

La bilancia per neonati Mommed utilizza sensori di alta precisione per fornire letture accurate e stabili. Può essere utilizzata per neonati, bambini, adulti e persino cuccioli di animali domestici. Con numeri distinti e display retroilluminato luminoso, può essere facile leggere da qualsiasi distanza. CLICCA QUI PER COMPRARLA SU AMAZON

Pesare i neonati con la bilancia digitale Chicco

Ergonomica e compatta, la bilancia digitale per neonati Chicco ti aiuta a seguire la crescita del tuo bambino fin dai primissimi giorni grazie alla portata dai 30 g ai 20 kg. Precisione digitale accurata anche nella rilevazione di piccole variazioni di peso, con un massimo arrotondamento di 10 g. CLICCA QUI PER COMPRARLA SU AMAZON

Bilancia elettronica Laica PS3001W1

La bilancia elettronica Laica è assolutamente da considerare se siete in procinto di scegliere la bilancia per il neo arrivato. La speciale funzione TARA permette di azzerare la bilancia dopo aver posato sul piatto un asciugamano o un panno . Dotata di funzione bloccapeso, utile per fermare sul display il peso del bambino nonostante i suoi continui movimenti. CLICCA QUI PER COMPRARLA SU AMAZON

Bilancia Mebby 91502 Baby & Child

La bilancia Mebby ha un piatto removibile ed è quindi da utilizzare anche come bilancia tradizionale. Con funzione stabilizzante che annulla gli effetti provocati dal movimento del bambino e con funzione memoria che permette di verificare la differenza di peso tra l’ ultima misurazione e quella in corso. E’ dotata di tappetino in morbida spugna. Una delle migliori bilance per neonato. CLICCA QUI PER COMPRARLA SU AMAZON

