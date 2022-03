A che ora dovrebbero andare a letto i bambini?

Mi rivolgo a tutti i genitori, prendete questo articolo come un campanello d’allarme: i nostri figli sono privati del giusto riposo!

Non si tratta di negligenza ma solo ignoranza, perché non ci rendiamo conto dell’importanza e dell’impatto del sonno nella vita dei nostri figli.

Diventare genitori è un bel salto nel vuoto, un ingresso in un nuovo mondo pieno di paure, dubbi e incertezze, ma una volta che ci abituiamo e che vediamo questi piccoli ometti crescere serenamente e in buona salute, la sensazione che ci assale è indescrivibile.

Bisogna ammettere che di questi tempi non é un lavoro facile, la società odierna ci impone un certo stile di vita che ci impedisce di dedicarci interamente a queste piccole meraviglie nate grazie a noi. Ma abbiamo ancora voce in capitolo, anzi abbiamo persino l’obbligo di informarci per poterli accudire e proteggere al meglio. Una delle prime cose che dobbiamo fare è assicurarci che abbiano un certo stile di vita, ricordandoci che la qualità del sonno è fondamentale per la loro crescita.

Che ruolo ha il sonno per i nostri figli

Sappiamo che il sonno è un elemento essenziale per il nostro benessere e la nostra salute. Notiamo gli effetti della mancanza di sonno sulla qualità della nostra vita, quindi immaginate quanto importante dovrebbe essere il sonno nei nostri figli.

La vita dei bambini è costruita sul sonno, difatti il sonno permette loro di:

svilupparsi correttamente (l’ormone della crescita viene rilasciato quando il corpo è a riposo)

mantenere un metabolismo sano rinnovando le cellule e rafforzando il sistema immunitario

far sviluppare il loro cervello (il processo di apprendimento e di memoria è innescato)

concentrarsi e gestire le proprie emozioni.

I bambini sono costantemente in movimento e quindi consumano una notevole quantità di energia che recuperano durante il sonno. Così, quando vanno a letto troppo tardi o dormono troppo poco, il loro sonno non sarà riposante. Al contrario, il loro corpo produrrà adrenalina e invece di addormentarsi, saranno iperattivi. Ci sono altre conseguenze della mancanza di sonno o della scarsa qualità del sonno come l’irritabilità, l’aumento di peso, la mancanza di concentrazione, la difficoltà di apprendimento e di controllo delle emozioni. Ecco perché è imperativo assicurare una buona qualità del sonno ai nostri figli e, a seconda della loro età, permettere loro di avere un certo numero di ore di sonno al giorno.

A che ora dovrebbero andare a letto i bambini?

Secondo la National Sleep Foundation, esiste una quantità di sonno appropriata e sufficiente per tutte le età.

I neonati da 0 a 3 mesi: hanno bisogno di molte ore per svilupparsi fisicamente e mentalmente: circa 14 – 17 ore al giorno

I bambini dai 4 agli 11 mesi: hanno cicli biologici emergenti: hanno micro-risvegli e quindi hanno bisogno di 12-15 ore di sonno al giorno

Da 1 a 2 anni: da 11-14 ore al giorno

Dai 3 ai 5 anni: questo è il periodo dei primi passi a scuola, il bambino è molto attivo, gioca, impara e quindi ha bisogno di almeno 10-13 ore di sonno al giorno per recuperare

Bambini da 6 a 13 anni: da 9 a 11 ore al giorno

E gli adolescenti dai 14 ai 17 anni dovrebbero dormire almeno 8-10 ore al giorno.

I giovani adulti dai 18 ai 25 anni hanno bisogno di 7-9 ore al giorno

E gli anziani tra le 7 e le 8 ore al giorno.

In poche parole, fino all’età di 6 anni, i bambini dovrebbero normalmente andare a letto tra le 5 e le 7 di sera. Tuttavia, questo non è sempre possibile con il ritmo di vita dei genitori. Si può quindi eventualmente compensare la mancanza di sonno con brevi sonnellini.

Alcuni consigli o trucchi che aiutano i bambini a dormire

– Un letto accogliente e un materasso di qualità

Quando i bambini crescono, le loro strutture articolari, legamentose e muscolari stanno cambiando, quindi hanno bisogno di un letto che offra loro comfort, sia adatto ai loro bisogni e sia riposante. Il letto non deve essere troppo piccolo, il materasso e gli altri supporti devono adattarsi alla loro forma e, soprattutto, devono sostenere la loro colonna vertebrale. Un letto non adatto impedisce al bambino di dormire e può persino deformare il suo corpo in crescita.

I materassi in schiuma e memory foam sono ideali per mantenere tutte le zone di pressione del corpo e garantire un morbido comfort al bambino.

Mantieni regolari gli orari per andare a letto e sveglia

Un orario prestabilito per andare a letto e anche per svegliarsi permetterà al vostro bambino di regolare il suo orologio corporeo, questo è chiamato il ritmo circadiano.

Cerchiamo di creare un’atmosfera leggera confortevole nella loro camera da letto e in cui la temperatura non superi i 23 gradi.

Abitudini alimentari

Si raccomandano pasti leggeri la sera sia per gli adulti e che per i bambini. Far mangiare i bambini un’ora prima di andare a letto, puó portare all’indigestione, il che impedirà al bambino di dormire. Lo stesso vale per le bevande zuccherate la sera, che ritardano la secrezione di melatonina, l’ormone che aiuta i bambini ad addormentarsi.

I nostri figli hanno bisogno di amore, sicurezza ma anche di un giusto riposo e il nostro dovere di genitori è di permettere loro di avere uno stile di vita sano. Adottiamo delle routine sane fin dall’infanzia, guidandoli si otterranno le pratiche necessarie per una vita appagante senza stress e benessere.