Chi ha gemelli o bambini piccoli che ancora non camminano deve necessariamente fare i conti con l’acquisto di un passeggino gemellare che si rivela l’unica soluzione per potersi muovere con due bebè in contemporanea. La scelta del passeggino in questi casi va ben ponderata: i modelli in commercio sono numerosi e occorre mettere a fuoco le nostre esigenze prima di imbarcarsi nell’acquisto. Comodi, piccoli e leggeri, i passeggini gemellari arrivano in soccorso di chi è costretto a muoversi con più difficoltà rispetto a chi ha un solo bambino. Ovviamente ci sono tantissime scelte in commercio e negli ultimi anni, i modelli si sono evoluti con delle soluzioni molto comode per i genitori.

Di seguito vi selezioniamo alcuni passeggini gemellari che, per caratteristiche, si rivelano davvero utili. Modelli di ultima generazione che puntano sul comfort (dei bimbi) e sulla praticità (per i genitori).

Passeggino gemellare: come scegliere quello giusto

Come già detto, i passeggini gemellari sono disponibili diversi modelli. Molto dipende dallo spazio che abbiamo a disposizione e dalle esigenze personali. Ecco allora qualche modello di passeggino gemellare da valutare per l’acquisto. Possiamo già anticiparvi che i prezzi, non sono modici. Del resto se un classico passeggino ha un costo che va dai 400 ai 1000 euro, potrete immaginare bene che quello gemellare, per ovvie ragioni, costerà di più. Sul sito che abbiamo selezionato per i vostri acquisti, troverete però diversi sconti che possono essere sempre utili soprattutto se le cose da comprare in vista della nascita, sono tante.

TFK Passeggino gemellare duo Air Grey

La nuova carrozzina (in foto) è combinata con l‘innovativa seduta reclinabile e accompagnerà i vostri bambini in modo sicuro e confortevole fin dall’inizio. L’unità divano-sedile si trasforma da culla con materasso comfort, una delle più grandi sul mercato, in una comoda seduta. Grazie alle versatili caratteristiche, come lo schienale regolabile in continuo o il poggiapiedi inseribile, è possibile utilizzare il tfk mono dalla nascita fino ad almeno 36 mesi. Il costo di questo passeggino gemellare è di 1300 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

MACLAREN Passeggino gemellare Twin Techno Black

Ideale anche per neonati, grazie alla regolazione dello schienale in 4 posizioni con una sola mano, fino alla posizione nanna. Un passeggino gemellare comodo per i bambini e particolarmente pratico da usare per i genitori che in poco tempo potranno ripiegarlo grazie a una speciale tecnica semplificata. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Knorr-baby Passeggino gemellare Twin – Easy Fold Blu

Praticità e funzionalità: sono queste le caratteristiche di questo passeggino gemellare. I tettucci e le sezioni posteriori regolabili individualmente possono essere adattati alle rispettive esigenze. Con una capacità di carico di 22 kg per posto a sedere, è ideale per chi ha bambini di diverse età. In questo caso il costo è leggermente inferiore, siamo intorno alle 400 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

Peg-Pérego Passeggino gemellare Book for Two, Indigo

Con telaio in alluminio, può essere utilizzato per uno o due neonati grazie alle navicelle inseribili (disponibili separatamente come accessori). Si piega in modo che il rivestimento sia sempre all’interno e quindi ben protetto dallo sporco. Inoltre, grazie a grandi ruote a camera d’aria con cuscinetti a sfera, questo passeggino si guida in modo davvero molto semplice. Una soluzione assolutamente da tenere in considerazione. Il prezzo è di circa 550 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO

