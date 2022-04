In tutto il mondo il babywearing, ovvero l’abitudine di portare in giro i propri bimbi con il marsupio, è particolarmente diffuso. E anche in Italia, negli ultimi anni, sono sempre di più i genitori che indossano marsupi porta bebè pratici e funzionali. I vantaggi sono tanti grazie anche a marsupi sempre più ergonomici e quindi comodi sia per il bebè che per il genitore. Tra le soluzioni più gettonate ci sono la fascia elastica e il marsupio ergonomico che hanno caratteristiche diverse tra di loro. In comune, però, c’è che rinforzano il legame genitore-bambino perché mirano a riscoprire il legame genuino tra un genitore e figlio.

Marsupio porta bebè, guida all’acquisto del modello giusto

Insomma ecco perché molti genitori preferiscono i marsupi che si indossano in modo semplice e sono anche meno ingombranti rispetto alla classica carrozzina. La fascia elastica è una sorta di lunga fascia di cotone elastico che consente di portare in giro i neonati in diverse posizioni. E’ infatti molto indicata anche per bimbi molto piccoli. Il marsupio ergonomico è invece una specie di sacca allacciata sul corpo del genitore in cui viene infilato il bebè e si rivela indicato anche per bambini più grandi. Di seguito ecco qualche modello di marsupio porta bebè da poter acquistare.

1. Lionelo Marsupio Margareet Wave

Utilizzabile in tre diverse posizioni, questo marsupio garantisce grande comfort al bambino. E’ dotato di uno speciale cappuccio nascosto nell’imbottitura in grado di proteggere il piccolo dal sole, dal vento e dalla pioggia consentendogli di mantenere anche la testa in una posizione stabile. Inoltre l’ampia cintura in vita ha una doppia fibbia di protezione e garantisce stabilità in tutte le situazioni. CLICCA QUI PER COMPRARLO ON LINE

2. AMAZONAS Marsupio Baby Carry Sling LOLLIPOP

I marsupi Amazonas sono realizzati in tessuto morbido sulla pelle e molto resistente al tempo stesso. Non stringono e consentono al bambino di assumere posizione comode. Aspetto importantissimo: grazie alle loro intrinseche caratteristiche, questi marsupi sostengono il bambino e si adattano completamente alla sua crescita. Regolabili individualmente, praticissimi da utilizzare. CLICCA QUI PER COMPRARLO ON LINE

3. Boppy by Chicco marsupio grigio

Questo marsupio consente di avvolgere il bambino in un morbido abbraccio. Pratico da mettere e togliere, leggero e alla moda, permette al piccolo di guardarsi intorno e interagire con il mondo circostante raccogliendo tutti gli input che arrivano dall’esterno. La parte centrale rinforzata e il supporto testa-collo sostengono inoltre il bambino nel miglior modo possibile. Il marsupio Chicco contiene un taschino con zip pratico per i genitori che vi potranno riporre telefono, chiavi e monete. CLICCA QUI PER COMPRARLO ON LINE

I prezzi di questi prodotti vanno dai 40 euro ai 100 euro in base alle vostre esigenze. Abbiamo scelto dei modelli presenti sul sito Pinkorblue. Vi abbiamo elencato tre proposte ma sul sito potrete trovare diversi modelli, quelli che più rispondono alle vostre esigenze.