Il bagnetto del bebè: vaschette classiche, adattabili e pieghevoli

Il momento del bagnetto per il bebè può rivelarsi davvero molto divertente. Se qualche bambino non mostra di avere un buon rapporto con l’acqua, la “normalità” è che per i neonati il contatto con l’acqua è invece molto rilassante. Per non pensare poi a quando crescono e nell’acqua possono interagire con giochi e schizzi! Indispensabile, per accompagnare il momento del bagnetto per il bebè, sono le vaschette. Quando il bambino è piccolo, infatti, posizionarlo direttamente nella vasca può rivelarsi impegnativo e poco indicato. Serve allora assolutamente qualcosa di più piccolo che possa in qualche modo “contenere” il bimbo.

Vaschette classiche, adattabili e pieghevoli

In commercio di vaschette per il bagnetto ce ne sono davvero tantissime. Classiche, adattabili e pieghevoli, pronte a soddisfare ogni esigenza e pensate anche per chi ha poco spazio in casa e si trova costretto a dover ottimizzare. Ecco allora alcuni modelli che abbiamo selezionato per voi, ognuna con precise caratteristiche: scegliete quella che più fa al caso vostro!

Rotho Babydesign Vasca per il bagnetto TOP Xtra sky blue

Una vasca classica per il bagnetto sicura ed ergonomica che rispetta le norme di sicurezza e garantisce un bagnetto comodo e pratico non solo ai bambini, ma anche ai genitori che potranno così affrontare questo momento con la giusta serenità. La vaschetta è antiscivolo, c’è lo spazio per il sapone e la spugna ed è presente un tappo di scarico per eliminare facilmente l’acqua. I bordi decisamente larghi assicurano comfort per i genitori. Clicca qui per acquistare la vaschetta

ROTHO Vasca per il bagnetto con supporto TOP babyblu perl

Stabile e sicura, in un materiale resistente che garantisce una lunga durata. Regolabile in altezza, facile da montare e ripiegare, quindi ideale per chi non ha molto spazio: insomma una delle vaschette per il bagnetto più comode tra quelle attualmente in commercio. Clicca qui per tutti i dettagli

Fillikid Fasciatoio + vasca per il bagnetto

Praticità, benessere e flessibilità in un’unica soluzione. Grazie allo speciale telaio in alluminio, questo fasciatoio/vaschetta può essere ripiegato e riposto con estrema facilità in brevissimo tempo. Il fasciatoio ben imbottito offre al bambino il massimo comfort. Fare il bagnetto sarà divertente, vestire il vostro bimbo dopo averlo lavato pratico e veloce. Questa vaschetta si rivela particolarmente adatta nei primi mesi di vita del bambino, quando è importante fare anche attenzione agli sbalzi di temperatura, evitando di farlo girare con l’accappatoio da una stanza all’altra. Vestirlo direttamente in bagno è la soluzione migliore per evitare che possa prendere fresco. Clicca qui per tutti i dettagli su questo prodotto

Non ci resta che augurarvi buon acquisto! Queste idee possono essere perfette anche per chi è in cerca del regalo giusto da fare a una coppia di futuri genitori.