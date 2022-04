Pannolini lavabili BimboMio: perchè scegliere questi pannolini riutilizzabili

Genitori di tutto il mondo si chiedono ormai da qualche anno, se davvero valga la pena provare a utilizzare dei pannolini lavabili, i famosi pannolini ecologici. Una sorta di ritorno al passato, che permette non solo di prenderci cura dei nostri figli, ma anche di rispettare maggiormente l’ambiente, inquinando il meno possibile. Che cosa sono i pannolini lavabili e riutilizzabili?

I pannolini riutilizzabili sono migliori per i bambini che si sentiranno sicuramente meno in “trappola” rispetto ai classici pannolini usa e getta che spesso possono provocare delle irritazioni.

Abbiamo chiesto a una mamma di provare per noi, alcune marche di pannolini lavabili e alla fine la scelta sembra essere ricaduta su quelli a marchio BimboMio. I pannolini lavabili BimboMio sono realizzati in tessuto super assorbente anziché in gel chimici che si trovano in altri pannolini. Questo fa si che la pelle dei bambini si possa irritare di meno ; si riduce anche l’eruzione cutanea da pannolino. Secondo quello che è stato osservato nel corso della sperimentazione e dell’uso di questi pannolini, i bambini che li adoperano, riescono a staccarsi prima nella fase “spannolinamento” e a rendersi autonomi circa sei mesi prima rispetto ai bambini che usano i classici pannolini.

Da non sottovalutare l’impatto ambientale. Le nuove generazioni per fortuna, sono molto più sensibili al tema inquinamento e al rispetto del nostro pianeta. Per questo motivo, avendo una sana educazione civica, tendono ad abolire l’uso spropositato della plastica e di tutti quei materiali che possono danneggiare il nostro pianeta. La scelta di un pannolino riutilizzabile va proprio in questo senso. I pannolini riutilizzabili infatti, sono migliori per il nostro pianeta. Ogni giorno in tutto il mondo vengono gettati 250 milioni di pannolini monouso . Ogni pannolino può impiegare fino a 500 anni per decomporsi nelle discariche. Quindi l’uso di pannolini riutilizzabili può ridurre i rifiuti di plastica domestici e il carbonio impronta del 40%

I pannolini lavabili Bimbomio: la recensione di una mamma

Abbiamo quindi chiesto, a una mamma che ha usato questi pannolini riutilizzabili per qualche mese, che cosa ne pensa:

La spinta che mi fece prendere in considerazione i pannolini di stoffa fu il pensiero che la mia bimba potesse essere costretta dentro a un pannolino di plastica per tante ore…e con l’arrivo dell’estate sarebbe stato sempre più sacrificante stare in quella condizione. Così iniziammo la nostra avventura con i pannolini ecologici. Scoprii che esistevano una grande varietà di pannolini lavabili e c’era da scegliere quello che più si adattava al mio approccio con questo nuovo mondo e a qualsiasi esigenza del bambino. Iniziai a informarmi su quale acquistare, quanti prenderne, come lavarli…praticamente ho dovuto studiare un po’, ma come tutte le cose è solo uno stress iniziale che ne vale assolutamente la pena!! Ho iniziato a comprando qualche tipologia che mi avevano suggerito, per poi arrivare a conoscere questa marca che per me sono il top. Super assorbenti, confortevoli, morbidi, e poi veramente bellissimi da vedere sembrano delle mutandine! Lo ammetto, all’inizio i pannolini lavabili sono complicati da gestire, ma una volta preso il via, sarà una passeggiata.

Ringraziamo mamma Maria Elena per averci raccontato la sua esperienza!

Pannolini lavabili per un grande risparmio economico

Quello che altri genitori ci hanno fatto notare, è anche il grande risparmio che si avrà con l’uso di questi pannolini lavabili. Chi ha dei figli piccoli conosce bene la spesa mensile dei pannolini usa e getta. Mentre in questo caso, si farà l’acquisto di un set e si potrà davvero stare tranquilli per diverso tempo. BimboMio tra l’altro, propone tantissime soluzioni.