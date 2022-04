Termometri per il bagnetto: perché usarli e come scegliere

I termometri per il bagnetto sono strumenti indispensabili per individuare la corretta temperatura dell’acqua in cui immergere i bambini. Molto spesso infatti gli adulti hanno una diversa percezione del caldo e del freddo. Utilizzando i termometri il rischio di sbagliare – optando per acqua troppo fredda o troppo calda – è praticamente ridotto a zero. Insomma acquistare un termometro per il bagnetto è la cosa migliore da fare per evitare spiacevoli sorprese e rendere il momento del bagno davvero rilassante e divertente per il vostro bebè.

Termometri per il bagnetto: perché usarli

Un tempo c’era il vecchio sistema del gomito: infilandolo nell’acqua si riusciva a capire se questa fosse alla giusta temperatura per un neonato. Ma con i termometri tutto diventa più facile: la temperatura dell’acqua dovrà essere intorno ai 37 gradi. Siete alla ricerca di un buon termometro da utilizzare? Ecco allora qualche esempio di modello attualmente sul mercato.

Chicco Termometro digitale bagnetto- balena

Un simpatico termometro a forma di balena che rende facile la lettura della temperatura sul display digitale. Con questo strumento sarà possibile misurare sia la temperatura dell’acqua che quella della stanza. Durante il bagnetto la balena nuota in modo divertente sull’acqua facendo divertire anche il vostro bambino. Il prezzo di questo termometro varia tra i 15 e i 17 euro. Per maggiori info e per l’acquisto clicca qui

Bébé-jou Termometro da bagno Hello Little One bianco

Un termometro dalla forma classica in grado di misurare con particolare precisione la temperatura dell’acqua del bagnetto. La scala di misurazione è saldamente incorporata nella custodia. Termometro dal design semplice ma molto efficace. In questo caso il prezzo scende sotto i 10 euro. Per maggiori dettagli e info clicca qui

Luma Baby care Termometro da bagno Blossom Pink

Questo termometro da bagno, prodotto da un’azienda olandese, è un ottimo strumento da utilizzare per verificare che la temperatura dell’acqua non superi i 37 gradi. Disponibile in molti colori, per scegliere quello che più vi piace! Per maggiori dettagli e per l’acquisto on line clicca qui. Questo termometro costa 10 euro.

BEABA Multifunzione Digital termometro Lotus grigio / blu

Segnala la temperatura dell’acqua e anche quella dell’ambiente. Di ultima generazione, è in assoluto uno dei migliori termometri per il bagnetto. Funziona in automatico e non ha quindi alcun pulsante di accensione o spegnimento. A forma di loto, galleggia sulla superficie dell’acqua e fa divertire il bambino che sarà sicuramente attratto dalla sua forma. Per salvaguardare il corretto funzionamento di questo strumento è necessario lavarlo ogni volta con cura usando dell’acqua e del sapone. Questo è un prodotto più curato anche nel design e ha un prezzo di circa 20 euro. Per maggiori info e per l’acquisto clicca qui

Reer Termometro da bagno S child toad

Questo termometro da bagno è fatto di plastica infrangibile, un supporto capillare flessibile ed è saldato ad ultrasuoni. Non presenta angoli né tantomeno spigoli che potrebbero rivelarsi pericolosi per il neonato. E’ uno dei modelli più economici, costa meno di 10 euro. Clicca qui per saperne di più

Avete già scelto il termometro per il bagnetto che più vi piace? Tra l’altro questo oggetto è anche perfetto per chi deve fare un regalo e spesso non sa che cosa acquistare…