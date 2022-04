Sacchi nanna bebè: idea regalo perfetta per un neonato, 4 idee

I sacchi nanna sono indispensabili nei primi mesi di vita del neonato: là dentro, al calduccio, il piccolo si sente infatti al sicuro. Ecco perché, soprattutto nei mesi invernali, il sacco nanna è una soluzione ottimale per quando si deve uscire. Ma ci sono alcuni genitori che fanno dormire i neonati nei sacchi nanna anche la notte, proprio per dare loro il senso della protezione. I sacchi nanna per il bebè insomma sono accessori assolutamente utili, ecco perché si rivelano anche ideali per un regalo. Se siete alla ricerca di uno spunto, vi forniamo di seguito alcune idee da mettere in pratica per acquistare sacchi nanna alla moda e soprattutto confortevoli per il neonato.

Abbiamo quindi selezionato per voi 4 proposte, 4 idee perfette.

Sacchi nanna bebè: idea regalo perfetta per un neonato

Potrete scegliere tra misure e tessuti diversi, a seconda della stagione. In inverno i sacchi nanna sono morbidi e caldissimi, in estate sono ovviamente di tessuto in cotone, per coprire il bambino senza eccedere. Ecco alcuni esempi di sacchi nanna per il bebè davvero graziosi.

Träumeland Sacco nanna Liebmich cactus

Se volete restare sotto i 30 euro di spesa, questa è la soluzione che fa per voi. Un sacco nanna per neonati traspirante, che può essere regolato in modo ottimale alla temperatura ambiente prevalente. E’ infatti 3 in 1: se è molto caldo sarà sufficiente indossare la sola sacca interna in cotone leggero. In caso di freddo ecco il sacco esterno. Se fa veramente freddo, le sacche esterne e interne possono essere facilmente combinate. Una ottima idea regalo. Clicca qui per maggiori dettagli e per l’acquisto on line

JULIUS ZÖLLNER Sacco nanna Koon Terra honey

Il tessuto di mussola della collezione in terracotta è meravigliosamente morbido ma anche assorbente e quindi rinfrescante in estate e riscaldante in inverno. La sua coccole rende la mussola il materiale perfetto per i tessuti per bambini! Se volete restare sotto i 25 euro di spesa, questa è la soluzione che fa per voi. Clicca qui per maggiori dettagli e per l’acquisto on line

Alvi Sacco nanna senza maniche Light XL Faces

Tra gli ultimi modelli di sacco nanna per bebè consigliamo anche questo, realizzato in 100% cotone. Il neonato si sentirà protetto e al sicuro. Questo pagliaccetto garantisce un elevato comfort di vestibilità e cresce inoltre con il bambino grazie alla cintura flessibile in vita. Clicca qui per maggiori dettagli e per l’acquisto on line . Questo modello ha un costo di soli 23 euro

Sterntaler Sacco nanna Emmi

Un sacco nanna appositamente progettato per le esigenze dei più piccoli. Grazie al sistema a doppio bottone, cresce di oltre 2 misure e garantisce quindi durata nel tempo. Il sacco a pelo ha una comoda fodera in jersey ed è caldo e coccoloso, ma anche leggero grazie all’imbottitura. Non essendoci cuciture nella zona posteriore, non ci sono punti di pressione. Se necessario, il sacco a pelo per neonati può essere combinato con il sacco a pelo interno coordinato. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto

Sul sito che abbiamo selezionato per voi per questi sacchi nanna, ogni giorno troverete offerte e sconti.