Spalmare la Crema solare ai bimbi: un trucchetto che renderà tutto semplice

Sono iniziate le giornate di sole e di caldo intenso. Per qualcuno sono anche già iniziate le vacanze, magari in riva in spiaggia o a bordo piscina. Ma occhio al sole che può portare delle conseguenze tutt’altro che positive se preso male. A maggior ragione per i bambini, la crema solare in questa stagione estiva è davvero fondamentale. I bimbi però spesso non sono così propensi a farsi spalmare la crema sulle spalle, sul viso… Semplicemente perché appena arrivati in spiaggia non vedono l’ora di andare a giocare in acqua o sulla sabbia. C’è però un trucchetto che vogliamo suggerirvi e che in questo caso (e non solo) può solo aiutarvi e piacervi. Ed è bene comunque ricordare che la crema solare va spalmata prima dell’esposizione al sole, per cui se potete, fatelo quando siete ancora a casa!

Spalmare la crema solare ai bambini ma senza spalmarla: un trucchetto facile e veloce

Il trucchetto di cui vi stavamo parlando è la crema solare in versione roll on! Esistono di diversi marchi e ovviamente specifiche per i bambini e per la loro pelle delicata. Acquistato ed utilizzando la crema roll on, non ci sarà bisogno di spalmare bene la crema per diversi minuti sui bimbi. I passaggi saranno decisamente più veloci perché la stessa crema si applica molto facilmente e voi non vi sporcherete neanche le mani. Così facendo di sicuro saranno molto felici soprattutto i più piccoli che potranno tornare a giocare molto più in fretta recuperando tempo per godersi un bagno al mare o per costruire un castello di sabbia con i nuovi amici del mare.

E se non riusciamo ad acquistare questa crema solare in versione roll on? In questo caso possiamo anche cercare di adottare una soluzione decisamente casalinga ma comunque molto efficiente. Basterà prendere una confezione di un prodotto roll on finito che avete in casa e lavarla molto bene per poi inserirci all’interno la crema solare che utilizzate di consueto per i vostri bimbi. Ma occhio che sia abbastanza fluida perché altrimenti spalmarla non sarà affatto semplice come invece volevamo.