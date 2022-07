Frutta e verdura in estate: come farle amare ai più piccoli

E’ arrivata l’estate, i bambini passano più tempo a casa tra colonie estive, bagni al mare o passeggiate in montagna e possiamo controllare un po’ di più anche la loro alimentazione. Ed è chiaro che è importante che i nostri bambini mangino anche in estate, la frutta e la verdura, di stagione. Che i bambini abbiano una preferenza per alimenti dolci e di certo non salutari, è una verità inconfutabile; non è altrettanto vero però che i più piccoli odino frutta e verdura e che non esista modo per far apprezzare loro questi due alimenti. È quanto è sostenuto da uno studio americano condotto in America, in particolare dalla dottoressa Jennifer Orlet Fisher della Temple University di Philadelphia, che ha condotto degli esperimenti in tal senso. I risultati della ricerca sono stati presentati all’ultimo congresso dell’ Institute of Food technologists di Chicago.





Insomma, secondo la ricercatrice convincere i bambini più piccoli ad apprezzare e quindi a mangiare anche cibi notoriamente rifiutati dai bimbi come frutta e verdura è possibile. È noto a tutti infatti come sia importante che già dai primissimi anni di vita l’alimentazione dei nostri figli sia orientata verso il consumo di prodotti salutari. Basta merende pesanti a base di prodotti confezionati e patatine e via alla frutta e agli alimenti sani.

Lo studio ha dimostrato infatti che frutta e verdura sono apprezzati anche dai bambini di una fascia d’età compresa tra i 2 e i 6 anni. È proprio in questo periodo che le abitudini alimentari si formano, dice la studiosa. Per questo il consiglio è di abituare i più piccoli al consumo di frutta e verdura, introducendo questi prodotti nella loro alimentazione mediante la somministrazione di porzioni piccole, magari accompagnate da qualche salsa un po’ più gustosa, in modo da abituare i nostri figli anche a sapori che ad un primo assaggio non sembrerebbero essere i migliori sulla tavola secondo i loro parametri!

“Nei nostri studi – ha detto la dottoressa Jennifer Orlet Fisher – abbiamo fatto la lista dei sapori più graditi ai piccoli e scoperto che certamente amano i cibi grassi e lo zucchero ma, a sorpresa frutta e, a seguire, amidi, carne, pesce, latticini e verdure. I bambini – ha concluso la studiosa – accettano più facilmente porzioni piccole e scelgono ciò che la famiglia propone loro più spesso perché sono conservatori, quindi è bene abituarli fin dall’inizio a vedere e assaggiare cibi diversi, incluse frutta e verdura, invece che cibi dolci e grassi”.

Come far mangiare frutta e verdura in estate ai bambini

Ma veniamo adesso ai consigli per i genitori. Come possiamo far si che i nostri figli mangino più frutta e verdura? Puntare sicuramente sul colore: anguria ad esempio, è amatissima dai più piccoli come anche il melone giallo. I colori dell’estate rendono più semplice il tutto. Basterà fare dei pezzetti magari, anche da portare in spiaggia o far divertire i bambini con delle fette intere da intagliare e mangiare. E poi ci sono le pesche per preparare anche ottimi frullati. Per la colazione perfette anche per marmellate per i bambini più grandi, basta che non abbiano troppi zuccheri. Vale lo stesso per i gelati o i ghiaccioli che possiamo preparare in casa.

Per la verdura meglio prepararla prima e far si che sia tutto fresco, a nessuno piace mangiare la verdura calda in estate, diciamolo. I minestroni freddi possono essere una valida alternativa ma soprattutto puntate sulla fantasia. Meglio pensare a delle polpette di zucchine, anche in questo caso, coloratissime o hamburger di verdura fatte in casa ( possiamo usare spinaci, broccoli e cavoli). Insomma usiamo la fantasia per far mangiare anche ai piccolini la verdura e la frutta in estate, scegliendo ovviamente, prodotti di stagione.