Dove acquistare i timbri per personalizzare gli oggetti e i vestiti dei bambini

Siete alla ricerca di un timbro per personalizzare gli oggetti dei vostri bambini? Si tratta sicuramente di un prodotto molto funzionale che permette di scrivere un determinato nome anche sugli indumenti. Infatti, è perfetto per le mamme che devono gestire tutti gli oggetti e i vestiti che i bambini portano all’asilo e a scuola. Così, eviterete di perdere tutto che ciò si portano dietro. Chiaramente è un valido alleato anche per gli oggetti degli adulti. Una volta deciso il nome, ovviamente quello resterà. Penserete voi, al momento dell’acquisto, alla personalizzazione del timbro per scrivere il nome su oggetti e vestiti. Vediamo insieme quello che abbiamo selezionato per aiutarvi a scegliere uno dei migliori disponibili in commercio.

Timbri per scrivere il nome su oggetti e vestiti

Su Amazon abbiamo selezionato i timbRi personalizzati per bambini, per scrivere il nome su oggetti e vestiti a soli 7,99 €. Riceverete a casa uno tra i migliori alleati per evitare di perdere ciò che i vostri figli portano a scuola o in qualsiasi altro luogo fuori casa. Il suo punto di forza è che è davvero facile da utilizzare. Basta premere leggermente per stampare il nome su una determinata superficie. Non è adatto a tutti i tessuti, dunque potrebbe essere necessario affidarsi alle strisce di stiratura. Non sbiadisce facilmente durante i lavaggi degli indumenti: precisamente dovrebbe durare circa 60 lavaggi. Finalmente non avrete più problemi a identificare i vestiti, i libri e lo zaino fuori casa.

Dunque, la prima cosa da fare sarà quella di contrassegnare con il timbro tutti gli oggetti da portare all’asilo. Sicuramente stiamo parlando di un prodotto molto comodo, con elementi che rispettano la pelle dei bambini. Per procedere con l’acquisto, bisogna prima personalizzare il timbro con tutti i dettagli necessari. Nel riquadro a destra dell’articolo cliccate su ‘Personalizza ora’. A questo punto, si aprirà una nuova finestra dove avrete modo di scegliere l’icona che più vi piace nella sezione ‘Taglia’. Questo disegno farà parte, appunto, della scritta con cui contrassegnerete oggetti e vestiti. Dopo di che, inserite il nome e volendo anche la seconda riga di testo facoltativa. Infine, è necessario scegliere tra i 14 stili. L’uovo blu o l’uovo rosa sono compresi nel prezzo, altrimenti è possibile scegliere tra particolari forme, come quella del panda, del gatto, del gufo, del coniglio e del cane.