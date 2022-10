Come funzionano le etichette termo adesive e dove acquistarle

Ecco quali etichette termo adesive acquistare per contrassegnare tutti i tipi di indumenti con il ferro da stiro

Perché acquistare le etichette tempo adesive? Stiamo parlando dell’alleato ideale per evitare di perdere o scambiare oggetti e indumenti. In particolare, a trarne vantaggio sono le mamme che possono così aiutare i loro bambini a non perdere nulla all’asilo o a scuola. In particolare, viene usato su grembiuli, giubbotti, sciarpe e cappelli. Sono facili da applicare, infatti solitamente ci vogliono 20 secondi per applicare le etichette termo adesive sugli indumenti. Tra i tanti disponibili in commercio vi consigliamo le etichette adatte a tutti i vestiti, così non avrete problemi a farle aderire su qualsiasi materiale. Abbiamo individuato un kit di carte adesive di qualità che aiuteranno voi o i vostri bambini a non perdere più i vestiti.

Etichette termo adesive: cosa si usano e quale acquistare

Come usare le etichette termo adesive? I passaggi sono abbastanza semplice da mettere in pratica e vi ruberanno solo 20 secondi del vostro tempo!

Pieghiamo la pellicola per rimuovere l’etichetta

Posizioniamo sopra l’indumento e copriamo con la carta protettiva

Stiriamo l’etichetta sull’indumento: teniamo la massima temperatura, senza vapore e premiamo per 20 secondi senza muovere il ferro

Ricordate sempre di attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio del capo. Ma dove acquistare le etichette termo adesive? Abbiamo individuato su Amazon il prodotto che state cercando: le etichette per vestiti da personalizzare di Haberdashery. a 9,99€ ( clicca qui per acquistare questo prodotto su Amazon) . Arriveranno a casa 50 carte da applicare sugli indumenti con il ferro da stiro. Non ci sono solo uno o due stili tra cui scegliere, ma molti di più. Avrete vasta scelta e, soprattutto, sarete voi a personalizzare l’etichetta con nome e disegno. Nel riquadro a sinistra cliccate su ‘Personalizza ora’. Si aprirà una nuova finestra, dove avrete modo di scegliere tutti i dettagli. Nella sezione Icona potrete scegliere l’immagine raffigurata sull’etichetta oppure non sceglierne nessuna. Dopo di che, arriverà il momento di scegliere il tipo di scrittura, il colore e il nome.

Queste etichette termo adesive sono perfette da applicare all’interno dei vestiti, in quanto sono sottili e non danno fastidio alla pelle. Sono realizzate in vinile e possono essere lavate insieme agli indumenti, a 60° in lavatrice e in asciugatrice.

Per saperne di più, vai su Amazon e dai una occhiata al prodotto. Clicca qui