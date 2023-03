Viaggio in aereo con i bambini: come distrarli e intrattenerli. Tutti i consigli

Consigli e suggerimenti per un viaggio in aereo con i bambini: ecco cosa portare, come scegliere i posti, cosa fare

Le valigie sono quasi pronte ma prima di partire, pensiamo anche a tutto quello che possiamo fare per rendere il viaggio più piacevole per tutti. Per adulti e per bambini. Ci rivolgiamo quindi ai genitori che stanno pianificando un viaggio in aereo con i loro piccoli! Viaggiare con i bambini può essere una sfida, ma se sapete come affrontare le situazioni in modo adeguato, potrete rendere il viaggio un’esperienza piacevole per tutti. In questo articolo vi daremo dei consigli su come viaggiare in aereo con bambini di diverse età: dai 1 ai 3 anni, dai 4 ai 7 anni e dagli 8 ai 10 anni. Ovviamente con un neonato, c’è poco da pianificare, visto che dovrebbe passare molto tempo in braccio o comunque, c’è ben poco da fare per distrarlo, se non cullarlo e dargli da mangiare! Ma per i bambini più grandi, ci sono sicuramente dei consigli per far si che il viaggio passi con maggiore serenità sia per la famiglia che per gli altri passeggeri.

Viaggio in aereo con bambini tra 1 e 3 anni: i consigli

I bambini in questa fascia di età possono essere molto impegnativi durante un viaggio in aereo. Una buona idea potrebbe essere prenotare i posti nella prima fila, in modo da avere più spazio per i piedi e per i giocattoli. Potete anche portare un seggiolino per l’auto per il bambino, se il vostro aereo lo consente. Inoltre, portate con voi abbastanza pannolini, salviette umidificate, cibo, bevande e medicine per evitare situazioni di emergenza. Portate con voi anche un cambio di vestiti, sia per voi che per il bambino, in caso di incidenti imprevisti. Per quanto riguarda l’intrattenimento, potete portare con voi dei giocattoli preferiti del bambino, dei libri illustrati o delle app divertenti sul vostro dispositivo mobile. Un’idea carina potrebbe essere quella di portare un libro di adesivi o un quaderno da colorare con matite colorate. Cosa evitare: evitate di portare oggetti fragili o pericolosi. Inoltre, evitate di far indossare al bambino abiti con bottoni o cerniere che potrebbero graffiare o ferire gli altri passeggeri.

Viaggio in aereo con bambini tra 4 e 7 anni: i consigli

I bambini in questa fascia di età sono già in grado di gestire meglio la noia e possono essere coinvolti in diverse attività. Potete prenotare i posti vicino alla finestra, in modo che il bambino possa godere della vista. Portate con voi dei giochi da tavolo, delle carte, dei libri da colorare e dei puzzle che il bambino possa completare. Potete anche portare con voi un lettore DVD portatile o un tablet con dei film o delle serie tv per bambini. Cosa evitare: evitate di far portare al bambino giocattoli rumorosi o che potrebbero disturbare gli altri passeggeri. Inoltre, evitate di far usare al bambino dispositivi che emettono rumori o suoni troppo alti. Potrete comunque far usare ai bambini, se sono abituati, delle cuffie. Ricordate che se si tratta di un viaggio di qualche ora, non avrete modo di usare internet, per cui scaricate prima giochi , canzoni, cartoni o film. Se invece il viaggio durerà molte ore, potrete acquistare dei pacchetti per delle connessioni in base ai piani della compagnia aerea. IN questo caso però generalmente, sulle lunghe tratte, è possibile avere anche a disposizione lo schermo sul sedile, con una selezione di film anche per bambini.

Viaggio in aereo con bambini tra 8 e 10 anni

I bambini in questa fascia di età possono essere coinvolti in attività più complesse e possono essere incoraggiati a partecipare al viaggio. Potete prenotare i posti vicino al corridoio, in modo che il bambino possa alzarsi e camminare un po’ durante il volo. Potete portare con voi dei giochi da tavolo più avanzati, dei romanzi illustrati, dei cruciverba e delle attività di origami. Potete anche portare con voi dei giochi di carte come il mazzo UNO o altre carte come quelle dei Pokemon.

Se il vostro bambino è appassionato di tecnologia, potete portare con voi un tablet o un laptop per farlo divertire con giochi educativi o per guardare film e serie tv. Cosa evitare: evitate di far portare al bambino giochi con parti piccole che potrebbero andare perse o essere ingerite. Inoltre, evitate di far usare al bambino dispositivi elettronici per troppo tempo, in modo da evitare danni alla vista. Ai bambini più grandi potete anche parlare dell’aereo, del posto in cui state andando, potrete quindi renderli più partecipi in modo da far passare il tempo più velocemente.

In generale, quando si viaggia in aereo con bambini, è importante ricordare alcune cose da non fare mai:

Non lasciate mai il bambino senza sorveglianza durante il volo.

Non lasciate mai il bambino camminare per l’aereo senza essere accompagnati da un adulto.

senza essere accompagnati da un adulto. Non lasciate mai che il bambino disturbi gli altri passeggeri o l’equipaggio.

Non date al bambino cibo o bevande che potrebbero causare reazioni allergiche o indigestione.

Infine, ricordate che il viaggio in aereo con i bambini può essere un’esperienza divertente e indimenticabile, se affrontata nel modo giusto. Preparatevi con attenzione, portate con voi tutto ciò di cui avete bisogno e scegliete attività adatte all’età del bambino per far passare il tempo in modo piacevole per tutti. Buon viaggio!