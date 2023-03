Come tagliare le unghie al neonato: trucchi e consigli

Tutto quello che dobbiamo sapere prima di iniziare a tagliare le unghie dei neonati: i consigli

Benvenuti nel nostro articolo dedicato alla cura delle unghie dei neonati. Tagliare le unghie del tuo piccolo può essere una sfida, ma con un po’ di pratica e qualche trucco, puoi rendere questa attività un’esperienza indolore e persino piacevole per entrambi.

Come tagliare le unghie senza che si facciano male

Prima di tutto, è importante assicurarsi di avere le giuste attrezzature per tagliare le unghie del tuo bambino. Usa forbicine per unghie appositamente progettate per neonati, che sono più piccole e con punte arrotondate per evitare di ferire la pelle delicata del tuo bambino.

Per evitare che le unghie si spezzino o si strappino, tagliale quando sono morbide, ad esempio dopo il bagnetto o dopo averle ammorbidite con un po’ di acqua tiepida. Inoltre, è importante tagliare solo la parte bianca dell’unghia, evitando di tagliare la parte rosa vicino alla pelle, dove si trova il letto ungueale.

Come tagliare le unghie provando a distrarli evitando che urlino

I neonati possono spaventarsi facilmente, quindi è importante trovare modi per distrarli durante il taglio delle unghie. Qui ci sono alcuni trucchi che possono aiutare:

Taglia le unghie mentre il tuo bambino dorme . Questo può sembrare ovvio, ma è il momento migliore per tagliare le unghie senza che il tuo bambino si muova troppo.

. Questo può sembrare ovvio, ma è il momento migliore per tagliare le unghie senza che il tuo bambino si muova troppo. Taglia le unghie mentre il tuo bambino è sveglio, ma tranquillo. Cerca di trovare un momento in cui il tuo bambino è ben riposato e nutrito, e cerca di farlo divertire con qualche gioco o una canzone mentre lo fai.

Cerca di trovare un momento in cui il tuo bambino è ben riposato e nutrito, e cerca di farlo divertire con qualche gioco o una canzone mentre lo fai. Fai attenzione a non tagliare troppo. Se tagli solo poche unghie alla volta, il processo può sembrare meno spaventoso per il tuo bambino.

Se tagli solo poche unghie alla volta, il processo può sembrare meno spaventoso per il tuo bambino. Sii delicato . Cerca di tagliare le unghie con movimenti lenti e delicati, evitando di premere troppo sulle forbicine.

. Cerca di tagliare le unghie con movimenti lenti e delicati, evitando di premere troppo sulle forbicine. Parla dolcemente con il tuo bambino. Usa un tono calmo e rassicurante per tranquillizzare il tuo bambino durante il taglio delle unghie.

Trucchi per non far piangere i neonati mentre tagli le unghie

Se il tuo bambino piange o si agita durante il taglio delle unghie, non preoccuparti. Ci sono alcuni trucchi che possono aiutare a rendere questa attività meno dolorosa per il tuo bambino:

U sare una lima per unghie invece di forbicine può essere meno spaventoso per il tuo bambino, poiché non c’è il rischio di tagliare troppo la pelle. Fai attenzione a non limare troppo a lungo o troppo energicamente, per evitare di irritare la pelle del tuo bambino.

può essere meno spaventoso per il tuo bambino, poiché non c’è il rischio di tagliare troppo la pelle. Fai attenzione a non limare troppo a lungo o troppo energicamente, per evitare di irritare la pelle del tuo bambino. Offri al tuo bambino qualcosa da succhiare, come un ciuccio o un dito, per aiutarlo a calmarsi durante il taglio delle unghie.

come un ciuccio o un dito, per aiutarlo a calmarsi durante il taglio delle unghie. Fa sì che il tuo bambino si senta al sicuro e protetto. Avvolgilo in una coperta o in un asciugamano morbido per evitare che si senta esposto o spaventato durante il taglio delle unghie.

Canta una canzone o leggi una storia al tuo bambino mentre tagli le unghie. Questo può aiutare a distrarlo e a rendere l’esperienza meno dolorosa.

mentre tagli le unghie. Questo può aiutare a distrarlo e a rendere l’esperienza meno dolorosa. Se il tuo bambino continua a piangere o ad agitarsi, prenditi una pausa e riprova più tardi. Non c’è bisogno di stressarsi o di forzare il tuo bambino a fare qualcosa che non gli piace.

Ogni quanto vanno tagliate le unghie dei neonati

La frequenza con cui dovresti tagliare le unghie del tuo bambino dipende dalla velocità di crescita delle sue unghie. In media, i neonati hanno bisogno di avere le unghie tagliate ogni 1-2 settimane. Tuttavia, se noti che le unghie del tuo bambino sono particolarmente lunghe o taglienti, potrebbe essere necessario tagliarle più frequentemente.

Quali forbicine usare per le unghie dei neonati

È importante usare forbicine per unghie appositamente progettate per neonati, che sono più piccole e con punte arrotondate per evitare di ferire la pelle delicata del tuo bambino. Assicurati di scegliere forbicine di buona qualità e di pulirle accuratamente dopo ogni utilizzo.

Vi proponiamo qui il set della Chicco per la Manicure del neonato

Set Manicure neonato per unghie Chicco da Acquista Ora

Tagliare le unghie del tuo neonato può sembrare una sfida, ma con un po’ di pratica e qualche trucco, puoi rendere questa attività indolore e persino piacevole per entrambi. Usa forbicine per unghie appositamente progettate per neonati, taglia le unghie quando sono morbide, distrailo durante il taglio delle unghie e sii delicato e paziente. In questo modo, puoi prenderti cura delle unghie del tuo bambino senza causare stress o dolore.