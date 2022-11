Skincare e make-up: come prepararsi ai primi freddi

Prendiamoci cura del nostro viso con la giusta skincare e il make-up perfetto per l'inverno: i consigli

Novembre è arrivato e le temperature iniziano ad abbassarsi: è importante curare e proteggere la pelle in vista dei primi freddi. In questo articolo vogliamo fornire alcuni consigli utili per curare la propria skincare invernale attraverso le giuste tecniche di cosmesi quotidiana e l’utilizzo di prodotti di qualità. Infatti, durante l’inverno la pelle deve essere curata maggiormente: abbiamo bisogno di una skincare mirata e ricca di principi attivi in grado di nutrire la pelle e creare una buona barriera protettiva per la nostra cute. Ogni passaggio deve essere curato nei minimi dettagli: dalla detersione del viso all’utilizzo di creme e tonici.

Con l’arrivo dei primi freddi la pelle si disidrata e appare più ruvida e secca oppure più grassa quando cerca di difendersi dal calo di temperatura: l’eccesso di sebo può creare delle imperfezioni. Inoltre, in questo periodo gli sbalzi di temperatura incidono sulla circolazione: i vasi sanguigni si restringono con il freddo e appena si entra in un luogo caldo la pelle si irrita diventando rossa e più sensibile.

Proteggi la tua pelle: segui questi semplici step

Secchezza, arrossamento e irritazione sono i tre problemi principali dell’inverno; per evitarli è importante seguire diversi step:

Evitare prodotti aggressivi e utilizzare detergenti naturali che possono ricreare l’equilibrio della pelle. Da evitare assolutamente i prodotti schiumogeni che invece di migliorare la situazione vanno ad appesantire ulteriormente la pelle.

Fare attenzione alla temperatura dell'acqua : anche se le temperature si abbassano è importante non utilizzare acqua troppo calda per evitare uno squilibrio termico che può portare ad arrossamenti e prurito.

Idratare costantemente: una crema robusta è perfetta per l'inverno perché incrementa le naturali difese della cute proteggendola dagli attacchi del freddo.

Utilizzare una crema notte che, una volta rimosso il make-up, aiuta a rigenerare la pelle.

che, una volta rimosso il make-up, aiuta a rigenerare la pelle. Utilizzare uno scrub: in molti pensano che utilizzare questo tipo di prodotto può aggredire ulteriormente la pelle già provata dal freddo, in realtà riesce a purificarla in profondità rendendo più facile tutti i restanti passaggi della skincare quotidiana.

Un make-up resistente per l’inverno: i nostri consigli

Per realizzare un make-up resistente per l’inverno è importante creare una base solida: partire da un buon primer viso è uno step fondamentale. Il primer viso deve essere scelto in base al tipo di pelle che abbiamo e in base al risultato che vogliamo ottenere: il nostro consiglio è quello di utilizzare un prodotto illuminante che protegga la pelle e la ravviva nonostante i problemi che il freddo può creare alla cute.

Per quanto riguarda il fondotinta è importante utilizzare quello liquido poiché quello in polvere può seccare ulteriormente la pelle già provata dal freddo. Per matita ed eye-liner è importante utilizzare prodotti waterproof perché a causa degli sbalzi di temperatura ci può essere il rischio che si sciolga, stessa cosa per quanto riguarda il mascara che deve essere resistente affinché non coli e non lasci segni sul viso. L’ombretto deve essere a lunga tenuta e deve essere applicato con una spugnetta bagnata che crea un effetto luminoso.



Evitare il rossetto: meglio un lip gloss colorato da applicare con una buona crema idratante per labbra.

