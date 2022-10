Belen cosa fa appena sveglia: dal limone alla skincare

Belen mostra cosa fa e cosa beve appena sveglia, i suoi segreti di bellezza

Anche Belen Rodriguez ha voglia di mostrare i suoi segreti di bellezza sui social e un po’ per pubblicità, un po’ per condividere, svela cosa fa al mattino. Appena svegli tutti abbiamo degli step precisi e Belen, come tutti, fa la pipì, ovvio, subito dopo beve una tazza di acqua tiepida con dentro il succo di mezzo limone. Per Belen Rodriguez è la scelta migliore ma su questo da tempo ci sono pareri a favore ma anche contrari. Lei è convinta che faccia benissimo e pubblica anche i vari benefici che apporterebbe all’organismo. Un vero alleato di bellezza, il limone al mattino per la showgirl non può mancare, fa bene e per le varie ragioni che posta. L’azione alcalinizzante per rafforzare il sistema immunitario, per combattere l’alitosi, per favorire la digestione, per aiutare il fegato, per depurare la pelle grazie alla vitamina C, perché diuretico. Inoltre, Belen è sicura che il limone così assunto ogni giorno aiuti a combattere la tosse e in genere i problemi respiratori. Ovviamente aggiunge che bere acqua e limone non va bene per chi soffre di gastrite, inoltre a lungo andare danneggia i denti, lo smalto, in questo caso basta bere con la cannuccia e poi sciacquare la bocca subito dopo.

La skincare di Belen

Anche Belen Rodriguez ovviamente ogni mattina fa la skincare. Mostra il suo prodotto e fa un primo passaggio con il latte detergente per detergere la pelle. Lo stende e massaggia un po’, poi sciacqua con l’acqua corrente, pulisce meglio con le spugnette, in modo delicato per stimolare il rinnovamento cellulare.

Mostra tutto sulle storie, ogni passaggio. Poi tampona il viso con il telo spugna ed è pronta per applicare il siero, schiaffeggia anche un po’ il viso ma il massaggio resta la cosa migliore da fare. Altro siero e poi contorno occhi con la pallina metallica per stimolare la circolazione senza dimenticare l’olio per le labbra.