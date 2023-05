Mal di schiena dopo i 60 anni: cosa fare

SOS mal di schiena, come combattere contro il mal di schiena dopo i 60 anni? Ecco cosa fare

Il mal di schiena è un problema comune tra le persone di tutte le età, ma può essere particolarmente fastidioso per chi ha superato i 60 anni. La causa principale del mal di schiena in età avanzata è la degenerazione dei dischi vertebrali, che può portare a dolori cronici e limitazioni funzionali. In questo articolo, esploreremo cosa fare per alleviare il mal di schiena dopo i 60 anni, a chi rivolgersi e come curarsi.

Cause del mal di schiena dopo i 60 anni

Come accennato, il mal di schiena in età avanzata è spesso causato dalla degenerazione dei dischi vertebrali, che possono perdere elasticità e comprimersi, provocando dolore. Altre cause comuni del mal di schiena in età avanzata includono l’osteoporosi, la stenosi spinale (restringimento del canale spinale) e l’artrite.

Alleviare il mal di schiena in modo naturale

Ci sono molte cose che le persone possono fare per alleviare il mal di schiena in modo naturale, senza ricorrere a farmaci o procedure invasive. Ecco alcune opzioni:

Attività fisica

L’esercizio fisico può aiutare a migliorare la forza muscolare e la flessibilità, riducendo così il rischio di mal di schiena. L’importante è trovare un’attività che sia adatta alle proprie condizioni fisiche, senza forzare troppo.

Corretta postura

Una postura corretta può aiutare a prevenire il mal di schiena. È importante stare dritti, con le spalle rilassate e i piedi piantati saldamente a terra.

Massaggi e terapie manuali

Massaggi e terapie manuali possono aiutare a ridurre la tensione muscolare e migliorare la circolazione sanguigna, alleviando così il dolore alla schiena.

Yoga e stretching

Lo yoga e lo stretching possono aiutare a migliorare la flessibilità e ridurre la tensione muscolare, riducendo così il rischio di mal di schiena.

Rimedi naturali

Alcuni rimedi naturali, come il pepe di cayenna, possono aiutare a ridurre il dolore alla schiena. Tuttavia, è importante parlare con il proprio medico prima di utilizzare qualsiasi rimedio naturale.

A chi rivolgersi per il mal di schiena dopo i 60 anni

Se il mal di schiena persiste nonostante le cure naturali, è importante consultare il proprio medico di famiglia o un fisioterapista. In alcuni casi, potrebbe essere necessario consultare uno specialista in ortopedia o neurologia.

Trattamenti medici per il mal di schiena

In alcuni casi, potrebbe essere necessario ricorrere a trattamenti medici per alleviare il mal di schiena dopo i 60 anni. Ecco alcuni esempi:

Farmaci antidolorifici

Farmaci come il paracetamolo e gli anti-infiammatori non steroidei possono aiutare a ridurre il dolore alla schiena.

Terapia fisica

La terapia fisica può aiutare a migliorare la

forza muscolare e la flessibilità, riducendo così il rischio di mal di schiena. Il fisioterapista può creare un programma di esercizi personalizzato per le esigenze individuali del paziente.

Iniezioni di cortisone

Le iniezioni di cortisone possono aiutare a ridurre il dolore e l’infiammazione nella zona colpita.

Chirurgia

In rari casi, la chirurgia può essere necessaria per risolvere il problema alla base del mal di schiena. Tuttavia, la chirurgia è generalmente considerata come ultima opzione, dopo che tutte le altre cure non hanno funzionato.

Prevenzione del mal di schiena dopo i 60 anni

La prevenzione è la chiave per ridurre il rischio di mal di schiena dopo i 60 anni. Ecco alcuni consigli per prevenire il mal di schiena:

Attività fisica regolare

L’attività fisica regolare può aiutare a migliorare la forza muscolare e la flessibilità, riducendo così il rischio di mal di schiena.

Mantenere una postura corretta

Una postura corretta può aiutare a prevenire il mal di schiena. È importante stare dritti, con le spalle rilassate e i piedi piantati saldamente a terra.

Evitare il sovrappeso

Il sovrappeso può mettere pressione sulla schiena, aumentando il rischio di mal di schiena. Mantenere un peso sano può aiutare a ridurre il rischio.

Utilizzare una sedia comoda

Utilizzare una sedia comoda, con un adeguato supporto lombare, può aiutare a prevenire il mal di schiena.

Come avrete capito quindi, ci sono molte cose che le persone possono fare per alleviare il dolore e ridurre il rischio di ulteriori problemi alla schiena. È importante consultare un medico se il dolore persiste e cercare di prevenire il mal di schiena adottando uno stile di vita sano e attivo.