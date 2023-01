Come depilarsi con lo zucchero: perchè scegliere questo tipo di depilazione

Depilarsi in modo naturale con la pasta di zucchero: ecco quali sono i vantaggi e come farlo in casa

La depilazione con lo zucchero (nota anche come sugaring) è un metodo di epilazione non invasivo che utilizza una pasta di zucchero, acqua e limone per rimuovere i peli dalle radici. La pasta viene applicata sulla pelle in una direzione di crescita dei capelli e quindi rimossa in direzione opposta, portando con sé i peli. La depilazione con lo zucchero è considerata meno dolorosa rispetto alla ceretta tradizionale e può essere utilizzata per rimuovere i peli sia dalle gambe che dalle aree del viso e del corpo. Inoltre, è meno aggressiva per la pelle rispetto ad altri metodi di epilazione e può essere utilizzato anche su aree sensibili come inguine e ascelle.

Depilarsi in modo naturale? E’ possibile grazie allo zucchero. Con la pasta di zucchero, potrete dire addio alla dolorosa ceretta, per eliminare i peli in modo duraturo. Questo tipo di depilazione può durare fino a tre settimane. Inoltre, va bene anche per coloro che hanno i capillari fragili (la pasta di zucchero non viene utilizzata ad alte temperature come la normale ceretta) o la pelle delicata (problemi di psoriasi, macchie cutanee, ecc.). La depilazione con lo zucchero ha origini orientali, e si tramanda da madre in figlia, di generazione in generazione. Depilarsi in modo naturale con lo zucchero, ha molti vantaggi. Potrete effettuare la rimozione dei peli a casa, risparmiando sia i soldi dell’estetista, sia quelli della ceretta. Inoltre le controindicazioni sono nettamente inferiori rispetto alle altre modalità di depilazione, e i risultati sono soddisfacenti e duratori. Questo perchè si tratta di un metodo naturale al 100%, e molto delicato.

Come preparare in casa la pasta di zucchero per la depilazione

Vediamo come si prepara una pasta di zucchero per la depilazione.

Ingredienti:

1 bicchiere di zucchero bianco

1 bicchiere d’acqua

2 cucchiai di miele (chiaro, fluido)

1/2 limone (solo il succo)

Preparazione:

Inserire tutti gli ingredienti per creare la pasta di zucchero in un pentolino. Portateli ad ebollizione a fuoco basso, mescolando spesso. Spegnere il fuoco quando il composto ha raggiunto una consistenza nè troppo dura, ne troppo liquida. Far raffreddare il tutto immergendo il pentolino in acqua fredda. Quando sarà tiepido, verificatene la malleabilità.

Depilazione:

Spalmare il caramello sulla zona da depilare, posizionare una striscia depilatoria al di sopra del composto, e tirare come si fa nel caso di una normale ceretta.

Le vostre gambe saranno completamente depilate e pronte ad essere scoperte! E’ importante non esporsi al sole nel periodo compreso tra le 24 e le 48 ore successive alla depilazione, così come avviene per altri trattamenti di questo genere.

Quali sono i vantaggi della depilazione con lo zucchero

La depilazione con lo zucchero offre diversi vantaggi rispetto ad altri metodi di epilazione.