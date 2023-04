Smettere di fumare: mangia questi alimenti per perdere il vizio

Ecco quelli che sono i cibi che aiutano a smettere di fumare

Se stai cercando di smettere di fumare, probabilmente sei già consapevole dei numerosi benefici per la salute che questa scelta comporta. Tuttavia, può essere difficile rimanere motivati e superare il desiderio di accendere una sigaretta. Fortunatamente, ci sono alcuni alimenti che possono aiutare a ridurre l’ansia e la voglia di fumare. In questo articolo, esploreremo alcuni di questi alimenti e come possono aiutarti a smettere di fumare per sempre.

Cibi che aiutano a disintossicare il corpo

Uno dei principali motivi per cui è difficile smettere di fumare è perché il tuo corpo è abituato alla nicotina. Quando interrompi l’assunzione di nicotina, il tuo corpo deve affrontare la disintossicazione, che può causare sintomi spiacevoli come irritabilità, ansia, mal di testa e nausea. Tuttavia, ci sono alcuni cibi che possono aiutare il tuo corpo ad eliminare le tossine in modo più veloce ed efficiente.

Il primo “cibo” che dovresti cercare di includere nella tua dieta è l’acqua. Bere molta acqua aiuta a purificare il tuo corpo, accelerando il tempo di disintossicazione. Inoltre, l’acqua aiuta ad alleviare la secchezza delle fauci e la sete, che possono essere sintomi comuni durante il processo di disintossicazione.

Un’altra abitudine che può aiutare a disintossicare il corpo è il tè verde. Il tè verde contiene antiossidanti che aiutano a eliminare le tossine dal corpo. Inoltre, il tè verde può aiutare ad aumentare il livello di energia e ridurre lo stress, che può essere utile quando si cerca di smettere di fumare.

Come ridurre lo stress da nicotina

Frutta fresca come fettine di mela, fragole, mirtilli, arance, melograni e uva

come fettine di mela, fragole, mirtilli, arance, melograni e uva Verdure fresche : in questo caso quello che si può mangiare carote, sedano, cetrioli e melanzane lasciano un retrogusto amaro se consumate prima di fumare e possono anche diminuire l’intensità della dipendenza dalla nicotina.

: in questo caso quello che si può mangiare carote, sedano, cetrioli e melanzane lasciano un retrogusto amaro se consumate prima di fumare e possono anche diminuire l’intensità della dipendenza dalla nicotina. Latte e yogurt – studi recenti dimostrano che i fumatori che bevono un bicchiere di latte o mangiano yogurt prima di fumare non apprezzano il sapore delle sigarette

– studi recenti dimostrano che i fumatori che bevono un bicchiere di latte o mangiano yogurt prima di fumare non apprezzano il sapore delle sigarette La frutta secca mista come noci, mandorle, anacardi o pistacchi fornisce energia, proteine ​​e sostanze nutritive. Possono essere mangiati lentamente nel corso della giornata come parte di un piccolo pasto strutturato. In un solo anno, più di 5,2 milioni di persone hanno visitato i pronto soccorso degli ospedali statunitensi per sintomi legati al sistema nervoso.

mista come noci, mandorle, anacardi o pistacchi fornisce energia, proteine ​​e sostanze nutritive. Possono essere mangiati lentamente nel corso della giornata come parte di un piccolo pasto strutturato. In un solo anno, più di 5,2 milioni di persone hanno visitato i pronto soccorso degli ospedali statunitensi per sintomi legati al sistema nervoso. I legumi fanno bene alla salute, riattivano il metabolismo, contengono proteine e carboidrati sani, basta solo non esagerare per possibili problemi di digestione.

fanno bene alla salute, riattivano il metabolismo, contengono proteine e carboidrati sani, basta solo non esagerare per possibili problemi di digestione. Il pesce fresco del nostro mare. In questo caso meglio preparare il pesce a vapore o griglia, aiuta e stimola il cervello con i suoi amminoacidi, ed è a sua volta capace di spalancare l’appetito e di farci ritrovare la gioia della tavola.

Cibi che aiutano a ridurre l’ansia

L’ansia è un altro sintomo comune durante il processo di smettere di fumare. Spesso, le persone iniziano a fumare per alleviare lo stress e l’ansia, quindi può essere difficile superare questo desiderio. Tuttavia, ci sono alcuni cibi che possono aiutare a ridurre l’ansia e l’irritabilità.

Il primo cibo che puoi provare per ridurre l’ansia è la banana. Le banane sono ricche di potassio, un minerale che aiuta a regolare i livelli di sodio nel corpo. I livelli di sodio influenzano la pressione sanguigna, che a sua volta può influire sull’ansia e lo stress. Inoltre, le banane contengono anche vitamine B6 e C, che aiutano a ridurre lo stress.

Un altro cibo che può aiutare a ridurre l’ansia è l’avocado. Gli avocado contengono acido folico, un nutriente che aiuta a regolare i livelli di serotonina nel cervello. La serotonina è un neurotrasmettitore che regola l’umore, ed è spesso bassa in persone che hanno ansia e depressione.