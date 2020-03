Galway, cosa vedere nella Capitale Europea della Cultura 2020: tanti eventi imperdibili

Cosa vedere a Galway, Capitale Europea della Cultura 2020? Tra teatro, musica, danza, cinema, sport e gastronomia sono diversi gli eventi che vengono organizzati nella città irlandese, più di 1900. Stiamo parlando di un fitto programma di appuntamenti, che hanno come scopo quello di celebrare la cultura gaelica, la creatività e la natura. Da secoli Galway è considerata il ‘cuore cultura’ dell’Irlanda e in tutta la contea, dai villaggi alle isole più selvagge. Questo è sicuramente il momento giusto per visitarla e per perdersi nelle sue vie colorate del centro. L’atmosfera di festa riuscirà sicuramente a conquistarvi!

COSA VISITARE A GALWAY, LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020: I LUOGHI E GLI EVENTI

Dopo avervi parlato della Capitale Italiana della Cultura 2020, ovvero Parma, oggi vi segnaliamo cosa visitare a Galway, la Capitale Europea della Cultura 2020. Inserita nella lista dei Best in Travel 2020 da Lonely Planet, è una città universitaria ricca di storia.

I suoi festival e il centro storico riescono sempre ad appassionare i numerosi turisti che scelgono di visitarla. Definita la ‘città più avvincente d’Italia’, propone 120 festival culturali, musicali e letterari in 35 siti storici, nelle gallerie d’arte e in 31 musei. Questi eventi vengono realizzati in quattro ‘stagioni di fuoco’ del calendario celtico. Stiamo parlando di Imbolc (tra febbraio e aprile), Bealtaine (da maggio a luglio), Lghnasa (da agosto a settembre) e Semhain (da novembre a gennaio). I temi principali dei vari eventi, che hanno lo scopo di celebrare la diversità culturale e la varietà di lingue, sono: migrazione, paesaggio e lingua. Molto conosciuta è l’installazione di luce lunga 3 km e alta 500 m dell’artista francese Kari Kola.

Il 17 marzo San Patrizio, santo patrono d’Irlanda, viene festeggiato con l’installazione di luce sulle rive del Loch na Fooey, mentre nell’antica palude del Connemara vi è un padiglione di enormi specchi di John Gerrard. Galway, inoltre, ospita anche l’Odissea, una scena teatrale messa in scena da una compagnia di attori itineranti, che ripercorre la vita di Ulisse. A gennaio 2021, a concludere l’anno è Lumière Galway.

I LUOGHI DA VISITARE A GALWAY IN IRLANDA

Oggi il cuore principale di Galway è la piazza Eyre Square. Qui vicino si trovano negozi e pub tradizionali, dove è possibile ascoltare dal vivo musica folk. A breve distanza troviamo i tradizionali caffè, gallerie d’arte e boutique. Sul vostro itinerario non può di certo mancare una visita all’oceano di fronte allo Spanish Arch, dove si può ancora immaginare la città irlandese di un tempo, dell’epoca medievale. Vi consigliamo anche di visitare il Galway City Museum.

Restando su questo tema, i turisti non perdono l’occasione di visitare, in Middle Street, Charlie Brynes’s Bookshop. Si tratta di un labirinto speciale con oltre 100mila libri, tra nuovi e antichi volumi. Non dimenticate di dedicare un po’ del vostro tempo a una bella passeggiata nel piccolo quartiere Sathill, da dove è possibile ammirare l’Atlantico. Nel weekend vi consigliamo, invece, di fare un giro tra le bancarelle del mercato, dove potrete acquistare prodotti della gastronomia tipica, che si trovano vicino alla chiesa di San nicola.

Galway, cosa vedere nella Capitale Europea della Cultura 2020: tanti eventi imperdibili ultima modifica: da