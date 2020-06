Estate 2020, i luoghi più particolari e strani per andare in vacanza

Nonostante la pandemia globale, quest’estate potremmo comunque andare in vacanza. Certo, sarà necessario essere prudenti ed utilizzare tutte le precauzioni ma nessuno ci vieta di goderci qualche giorno di relax e di divertimento durante la bella stagione. Il consiglio è sicuramente quello di viaggiare in Italia, per aiutare l’economia del nostro Paese ma anche per la questione del bonus vacanze. Dopo tante settimane chiusi in casa, c’è sicuramente tanta voglia di uscire fuori ma dove possiamo andare? In questo articolo non vi parleremo della classica vacanza estiva al mare o in montagna. Ci concentreremo piuttosto su dei posti del tutto particolari e strani.

La vacanza originale per l’estate 2020, tra i posti più bizzari: la tenda trasparente nella natura

Tra i posti più particolari dove poter trascorrere le vacanze estive quest’anno c’è sicuramente il campeggio. Ma ve lo abbiamo già anticipato: i luoghi che vi presenteremo in questo articolo sono abbastanza singolari. Sentito mai parlare dei camping cool? O per meglio dire di glamping. Si soggiorna nella natura, come il classico campeggio. La struttura è senz’altro diversa rispetto alla normale tenda. Si tratta, in particolare, di tende pompose, spesso trasparenti per poter ammirare il paesaggio in ogni momento, quasi di lusso ma sicuramente non costose quanto un hotel cinque stelle in una grande città. Sono davvero tante, tra l’altro, le località italiane che offrono questo tipo di camping. Basta scrivere glamping Italia su Google per trovare i campeggi di questo genere in Toscana, in Emilia o in Puglia.

Estate 2020, andare in vacanza in posti originali: soggiornare in un trullo o in un faro

Un altro luogo molto interessante dove poter passare qualche giorno lontani dalla solita routine è sicuramente un trullo. Queste particolari strutture si trovano principalmente in Basilicata e in Puglia, vicine quindi sia a luoghi di montagna che di mare, oltre che a città meravigliose. Dormire in un trullo sarà sicuramente un’emozione molto intensa. Trulli ma non solo. In diverse località italiane è possibile addirittura soggiornare all’interno di un faro. La vista sul mare d’estate, in questo senso, è decisamente garantita.

Di luoghi particolari ne esistono davvero molti, aspetta solo a voi fare la scelta giusta a seconda dei vostri gusti e delle vostre esigenze.