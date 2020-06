Weekend in montagna: cosa mettere in valigia

E’ arrivata finalmente l’estate ma vorreste trascorrere qualche giorno di relax in un posto diverso rispetto al mare. Se l’idea della spiaggia non vi entusiasma abbastanza, la montagna è sempre una valida alternativa. Un weekend tra la natura e l’aria pulita e fresca fanno davvero bene e poi la montagna può regalare viste e colori mozzafiato. Ma come si può organizzare al meglio la valigia per trascorrere un fine settimana perfetto in un posto del genere? Sicuramente bisogna fare tanta attenzione a non dimenticare nulla, soprattutto se si decide di passare qualche giorno in un luogo molto distante dalle grandi città.

Cosa mettere nella valigia per passare un weekend perfetto in montagna

A proposito di cosa inserire all’interno della valigia nel caso di un weekend in montagna, abbiamo qualche piccolo consiglio per voi. Senz’altro bisogna pensare all’abbigliamento, compreso quello intimo. Bisogna ricordarsi sempre una felpa o una giacca perché, anche in estate, in alta quota il freschetto si avverte. L’ideale sarebbe portare sia capi leggeri che qualcuno un po’ più pesante. E’ bene mettere nel bagaglio anche tutti i prodotti per l’igiene personale, un paio di scarpe di ricambio. Se andate in montagna d’estate non dimenticate gli occhiali da sole e un berretto con la visiera.

Fine settimana da passare in montagna: cosa non dimenticare di mettere in valigia

Oltre all’abbigliamento è importante portare una borraccia per l’acqua, soprattutto se si ha in mente di fare delle lunghe passeggiate tra i sentieri. Nella valigia si può anche inserire uno zaino da tirare fuori per le escursioni in modo tale da avere tutto il necessario sempre a portata di mano. Importante è anche non dimenticare di portare un caricabatterie per il cellulare e magari anche un powerbank se si passa molto tempo lontano da dove si alloggia. Potrebbero essere d’aiuto una mappa o una bussola per orientarsi al meglio. E poi, se siete amanti delle fotografie, sicuramente non potete lasciare a casa la macchina fotografica. Un ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di inserire in valigia anche un piccolo kit di pronto soccorso con i medicinali di base e qualche cerotto o disinfettante che non si sa mai.