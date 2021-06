Dove andare in vacanza in Italia con i bambini: le migliori mete da scegliere

Dove andare in vacanza in Italia con i bambini per l’estate 2021 ma in generale in qualsiasi momento si abbia del tempo per muoversi? Quando ci si muove con i piccoli al seguito è sempre doveroso fare alcune valutazioni perché non tutte le mete possono rivelarsi adatte. Ci sono vacanze che, anche con i bambini, sono fattibili e altre un po’ meno.

Insomma la scelta del luogo dove andare in vacanza con i figli deve essere ben ponderata per fare in modo che i giorni passati lontani da casa siano rilassanti e non fonte di stress. E allora dove andare in vacanza con i bimbi? Quali sono le mete più adatte per passare un’estate all’insegna della comodità e del relax? Vi forniamo qualche spunto, fermo restando che l’Italia fornisce numerose proposte da considerare anche per la vacanza con bimbi piccoli al seguito. Di seguito ecco qualche idea da valutare per la vostra estate 2021.

Dove andare in vacanza in Italia con i bambini

In Lombardia, sorge il Castello di Sirmione, un posto incantevole da poter essere visitato in compagnia dei più piccoli. Qui la natura regala meravigliosi scorci tutti da gustare e angoli d’ombra dove, in estate, sarà facile trovare ristoro. Per chi invece non vuole rinunciare alle vacanze al mare, ecco la riviera romagnola con i suoi tanti stabilimenti molto bene attrezzati per le famiglie con bimbi piccoli. Piscine, piccole aree gioco, biciclette: passare il tempo sarà molto divertente!

Dall’Emilia Romagna alla Toscana che regala un altro interessante spunto a chi vuole andare in vacanza con bambini piccoli in un luogo che sia pensato anche per loro: Collodi. Questo delizioso borgo situato in provincia di Pistoia ospita il Parco di Pinocchio, molto caro ai bambini. La struttura è facilmente visitabile e sarà un vero e proprio tuffo in una delle storie per bambini più amate non solo in Italia ma in tutto il mondo.

A pochi chilometri da Roma, nel Lazio, sorge invece il Giardino di Ninfa, meraviglioso esempio di natura. Se volete che i vostri bimbi imparino ad apprezzare le cose semplici che la stessa natura regala, questo è un luogo davvero consigliato. Un giardino stupendo dove trovano posto cipressi, lecci, faggi ma anche piccoli edifici restaurati. Un posto magico da visitare insieme ai più piccoli e che si rivela perfetto per la stagione calda, perché regala numerosi scorci d’ombra.

Non possiamo poi non menzionare la Sicilia e in particolare Tindari, piccolo paesino che si erge sul promontorio dei Monti Nebrodi e che ospita il bellissimo Santuario della Madonna Nera oltre che un Parco Archeologico dell’antica città. Un luogo magico, da visitare con bimbi non troppo piccoli che siano dunque in grado di apprezzare le bellezze che solo la storia è in grado di regalare.