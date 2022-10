Mercatini di Natale più belli in Italia nel 2022

Ecco quali sono le città che ogni anno creano i mercatini di Natale con chalet, prodotti del posto e un'atmosfera unica e speciale

Quali mercatini di Natale non bisogna perdersi in Italia quest’anno? Quasi tutte le principali città italiane, molti paesi e borghi hanno deciso di realizzare eventi di questo tipo per il periodo natalizio, dove è possibile acquistare i prodotti artigianali e tipici del posto. Non è semplice dire quali sono i migliori mercatini di Natale in Italia, in quanto ognuno di essi offre qualcosa di magico e indimenticabile. Le piazze italiane ora si preparano ad accogliere migliaia di persone e, in particolare, i mercatini più conosciuti nel nostro Paese sono quelli dell’Alto Agide. Quello più grande e longevo in Italia è di Bolzano, seguito da Merano e Brunico. Ma vediamo quali sono i mercatini natalizi più belli in Italia.

Quali sono i mercatini di Natale più belli nel 2022

I mercatini di Natale sono nati in Germani e in Alsazia, nel Medioevo. Le prime città a seguire la tradizione tedesca sono state quelle dell’Alto Adige, con atmosfere fiabesche e prodotti artigianali di ogni tipo. Ogni mercatino offre un’esperienza unica nel periodo più magico dell’anno. Quasi tutte le città danno inizio a questi speciali eventi a metà novembre e vanno avanti per tutto il periodo natalizio. Ecco quali sono i mercatini di Natale in Italia.

Mercatini di Natale in Alto Adige : i più tradizionali del nostro Paese. Di sicuro i più conosciuti sono quelli delle città di Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Merano e Brunico. Ma anche i paesi più piccoli organizzano questi eventi natalizi. Ognuna di queste città propone prodotti di produzione locale, addobbi natalizi, artigianato locale, luoghi magici con casette di legno, vin brulè, presepi, sculture, ceramiche fatte a mano, articoli natalizi e molto altro.

Mercatini di Natale in Trentino : impossibile non lasciarsi avvolgere dall'atmosfera natalizia. In particolare, vi suggeriamo quelli di Trento, Molveno, Madonna di Campiglio e Rovento. Uno dei mercatini più particolari è a Canale di Tenno con bancarelle che offrono gastronomia tipica e artigianato, botteghe, case e stalle. In provincia di Trento vi segnaliamo Riva del Garda, che in Piazza Cesare Battisti e in Piazza Garibaldi crea meravigliosi mercatini di Natale tradizionali con la Casa di Babbo Natale e le luminarie che arricchiscono il centro storico.

Mercatini di Natale di Aosta : il centro storico della città diventa magicamente un enorme villaggio di Natale composto dai prodotti enogastronomici del posto e più di 50 chalet di legno. Nei dintorni, inoltre, avrete modo di godervi altri meravigliosi mercatini, come quello del castello di Fénis.

Mercatini di Natale in Toscana : negli ultimi anni ha iniziato a realizzare nei suoi borghi mercatini con le cantine secolari e i prodotti gastronomici del luogo. In particolare, vi segnaliamo quelli di Siena, Lucca e di Montepulciano. Weihnachtsmarkt è il nome del mercatino messo su in Piazza Santa Croce di Firenze, in stile tedesco con 55 casette dove trovate proprio di tutto.

Mercatino di Natale ad Arezzo : la città ospiterà il più grande mercato tirolese d'Italia in piazza Grande.

Mercatini di Natale a Milano : non manca l'appuntamento con il Villaggio delle Meraviglie, un parco tematico ideale per le famiglie, dove è presente Babbo Natale con elfi e un castello di cristallo. Un evento unico con chalet

Mercatini di Natale a Verona: siete alla ricerca di un'atmosfera natalizia unica nel suo genere? Allora recatevi a Verona, dove il mercatino più grande è la fiera di Santa Lucia.

Altri bellissimi mercatini che vale la pena visitare almeno una volta si trovano, inoltre, a Torino, Napoli, Roma, Genova, Bolzano, Grazzano Visconti, Govone, Perugia, Gubbio, Bracciano, Benevento (nel Castello di Limatola), Candelara e Finale Ligure.