Alto Adige, tutti i mercatini di Natale per il 2021

Impossibile non farsi travolgere l’atmosfera del Natale, sono davvero pochissime le persone che non si lasciano conquistare dagli odori, dai colori e da tutto quello che di magico succederà nelle prossime settimane. Il natale è sempre più vicino, mancano poche settimane, e le città e le case sono già decorate a festa. Stiamo entrando nel periodo più magico e luminoso dell’anno e come al solito non mancano i mercatini dove si possono acquistare le decorazioni, gli addobbi, i regali e tante specialità artigianali o culinarie del posto. In questo nuovo articolo parleremo dei mercatini di natale di questo 2021 che si trovano in Alto Adige. Sono davvero numerosi e offrono tante cose diverse, quindi ogni visitatore potrà veramente accontentarsi. Scopriamoli subito insieme!

Ecco tutti i mercatini di Natale 2021 in Alto Adige: occhio anche a regole e restrizioni

Prima di elencarvi tutti i mercatini, vogliamo anche dirvi che ci saranno delle regole da dover rispettare. Per i mercatini più famosi della zona e per quelli che hanno più di cinque stand, i visitatori dovranno esibire il green pass. L’accesso sarà consentito con il pass verde e con le regole che ogni mercatino deciderà di applicare. Una volta verificato il pass, verrà consegnato un braccialetto che servirà soprattutto per quanto riguarda gli stand con cibo e bibite. I mercatini di Natale sono sempre dei posti molto ricercati nel periodo che va dalla fine del mese di novembre ai primi giorni di gennaio. E visto che lo scorso anno non è stato possibile muoversi e uscire di casa, immaginiamo che ci sarà davvero tanta voglia di scoprire e riscoprire la magia dei Mercatini di Natale. Oggi vi portiamo in Alto Adige, che di certo, per chi ama il freddo, il Natale e quella strana nuvoletta che esce da una bella tisana presa per strada per riscaldarsi, è certamente una delle regini più ricca di fascino.

Ma veniamo a noi. Ecco i mercatini di Natale 2021 in Alto Adige:

Mercatini di Natale di Bolzano

Mercatini di Natale di Merano

Mercatini di Natale di Vipiteno

Mercatino di Natale San Candido

Mercatino di Natale a Dobbiaco

Mercatini di Natale di Brunico

Mercatini di Natale di Bressanone

Mercatini di Natale di Renon

Mercatino di Natale al Lago di Braies

Mercatini di Natale al Lago di Carezza

I mercatini di Natale in Alto Adige anche nel 2021 saranno collegati con un ottimo servizio di mezzi pubblici quindi anche se siete in regione sprovvisti di macchina privata, potrete comunque muovervi senza difficoltà ( e on line sui siti della regione troverete tutte le indicazioni per spostarvi con i mezzi pubblici). Oltre alle grandi città, ai paesi e ai borghi, anche i laghi più famosi e più amati dai visitatori faranno da sfondo ai mercatini di Natale 2021 in Alto Adige. L’inaugurazione sarà giorno 26 novembre e i mercatini resteranno aperti a turisti e curiosi fino all’epifania. E voi quale mercatino di natale andrete a visitare? Fatecelo sapere nei commenti.

