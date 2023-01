Viaggio in USA, SOS mancia: quando si deve dare, quanto si deve dare

Viaggio negli Stati Uniti: quando è necessario lasciare la mancia, quanto si deve dare di mancia?

Se state progettando il vostro viaggio negli Stati Uniti( USA) dovete considerare una cosa molto importante, anzi fondamentale: una buona parte dei soldi che spenderete, se ne andrà in mance. La mancia è qualcosa di fondamentale negli States anche se spesso i turisti italiani lo ignorano o non sono abituati. Nonostante di recente, grazie ai social e alle pagine di viaggiatori, si condividano video che spiegano anche il perchè dell’importanza della mancia, spesso ci si ritrova in situazioni parecchio imbarazzanti. Non si sa se lasciare la mancia, non si sa di quanto si deve lasciare la mancia…Oggi cercheremo di capire insieme come affrontare il vostro viaggio negli Stati Uniti evitando di deludere gli americani con le vostre mance misere!

Il primo consiglio utile quindi è quello di fare una ricarica di pezzi da 1 e 2 dollari che saranno utilissimi anche se le mance, si possono pagare con la carta di credito.

L’importanza della mancia negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la mancia è considerata una tradizione e un modo per mostrare apprezzamento per un servizio eccellente. In alcuni casi, i lavoratori del servizio, come i camerieri e i baristi, dipendono anche dalle mance per aumentare il loro salario. Inoltre, le mance sono spesso utilizzate per distribuire equamente il reddito tra i dipendenti di un’azienda, soprattutto nei ristoranti e nei bar. Spesso però sbagliamo a pensare che si debba lasciare la mancia solo nei posti in cui andiamo a mangiare o a fare colazione.

Come si calcola la mancia da lasciare?

La quantità di mancia che si lascia dipende dalla qualità del servizio ricevuto e dalle proprie preferenze personali. In generale, la mancia negli Stati Uniti per i servizi di ristorazione varia dal 15% al 20% del totale della fattura. Tuttavia, alcune persone possono lasciare una mancia più alta per un servizio eccezionale o inferiore per un servizio mediocre. È anche comune lasciare una mancia di $1-$2 per servizi come il caffè al bar o per i servizi di parcheggio. In realtà però, basta leggere diverse recensioni di chi ha viaggiato in Usa e guardare anche le serie tv, che tanto insegnano, per capire che una mancia sotto il 20% di quello che si è speso, viene considerata quasi una offesa. Se ad esempio spendiamo in un locale 10 dollari, dovremo lasciare almeno 2 dollari di mancia. Questo significa che se spendiamo 100 dollari, dovremo lasciare almeno 20 dollari di mancia. In Italia non siamo per nulla abituati a questo genere di discorso per cui la cosa ci stupisce e non poco. Ma in America, funziona così. E lo si comprende se si considera che un cameriere può guadagnare 200 dollari alla settimana come stipendio, ma riceverne il triplo o il quadruplo di mance. Questo significa anche che l’attenzione al cliente è massima: se ricevi un piatto già freddo, se non sei soddisfatto, se il servizio non è di tuo gradimento puoi farlo notare. Se paghi e lasci la mancia, è possibile.

Se siete in hotel e prendete da bere, se siete in un bar e prendete da bere, considerate che bisognerebbe lasciare, per ogni bicchiere richiesto, almeno 1 dollaro di mancia. Dove non è necessario dare la mancia? Non bisogna darle nei fast food e nei coffee shops con servizio al banco.

La mancia va lasciata anche quando si prende il taxi?

È comune lasciare una mancia al conducente del taxi per il loro servizio, anche se non è obbligatorio. La quantità di mancia varia a seconda della qualità del servizio, ma di solito è intorno al 15-20% del totale della corsa. Come per la maggior parte delle mance, è una questione di preferenze personali e di quanto si vuole mostrare apprezzamento per il servizio ricevuto.

Quando è bene lasciare la mancia

Oltre ai servizi di ristorazione e di trasporto come il taxi, ci sono altri casi in cui è comune lasciare una mancia negli Stati Uniti:

Bellhop e bagagliai in alberghi: $1-$2 a persona per il servizio di portare i bagagli in camera

Personale della pulizia in alberghi: $2-$5 al giorno per il servizio di pulizia quotidiano

Parrucchiere e estetiste: 15-20% del prezzo del servizio

Personale di servizio in spa: 15-20% del prezzo del servizio

Tour guide: 15-20% del prezzo del tour

consegne a domicilio di cibo

baby sitter

Anche in questi casi la quantità di mancia dipende dalla qualità del servizio e dalle preferenze personali.

Come lasciare la mancia

Le mance possono essere lasciate in contanti, e ci sono diverse modalità per farlo:

Direttamente al personale del servizio: puoi lasciare la mancia in contanti direttamente al personale del servizio, come il cameriere o il barista, quando gli consegni il conto. Con il pagamento del conto: puoi lasciare la mancia in contanti insieme al pagamento del conto, ad esempio aggiungendo la mancia al totale da pagare e lasciando il denaro contante sulla scrivania. In una busta chiusa: puoi lasciare la mancia in contanti in una busta chiusa con un messaggio di ringraziamento per il personale del servizio.

In generale, è sempre meglio lasciare la mancia in contanti direttamente al personale del servizio, in modo che possa essere distribuita immediatamente.

Inoltre è bene lasciare la mancia in contanti, se possibile, in modo che il personale del servizio possa utilizzarlo immediatamente e non dover attendere il rimborso dalla carta di credito o dal conto bancario. Va detto che le mance si possono lasciare anche pagando con la carta di credito. Ad esempio molti taxi hanno una sorta di Pos, sui sedili, che ti fa anche selezionare la percentuale di mancia che vuoi lasciare.

Cosa succede se non lascio la mancia?

Non lasciare una mancia non è un reato, ma può essere considerato scortese o maleducato, soprattutto se il servizio ricevuto era buono. Molti lavoratori del servizio, come i camerieri e i baristi, dipendono dalle mance per aumentare il loro salario e possono essere delusi o frustrati se non ricevono una mancia. Tuttavia, in alcune situazioni, come ad esempio un servizio scadente, non è necessario lasciare una mancia.

In generale, la mancia è un modo per mostrare apprezzamento per un servizio eccellente e per ringraziare gli operatori del servizio per il loro lavoro. Se si sceglie di non lasciare una mancia, è importante che ciò avvenga con rispetto e gentilezza.

Può capitare che la mancia sia inclusa nel prezzo?

In alcuni posti, come i ristoranti di lusso, la mancia può essere già inclusa nel conto come una forma di servizio automatico. In questi casi, è comune che la mancia sia compresa tra il 18% e il 22% del totale del conto, ma questa percentuale può variare. In alcuni casi, l’importo della mancia inclusa può essere indicato chiaramente sul conto, mentre in altri casi può essere meno evidente.

In generale, se la mancia è già inclusa nel conto, non è necessario lasciare una mancia supplementare. Tuttavia, se si desidera mostrare ulteriore apprezzamento per un servizio eccezionale, è possibile lasciare una piccola mancia supplementare.

In alcune località turistiche, in alcuni alberghi, in alcuni ristoranti e in alcuni tour operator, la mancia può essere già inclusa nei prezzi, è sempre meglio verificare prima di decidere se lasciare una mancia supplementare.