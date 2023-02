Week end a Parigi: cosa vedere in soli 2 giorni

Weekend a Parigi: che cosa vedere in soli due giorni nella capitale francese

Week-end a Parigi: che cosa possiamo vedere in soli due giorni? Ovviamente per visitare la capitale francese avremmo bisogno di molto più tempo. Basta pensare che un giorno intero dovrebbe essere dedicato alla visita del Louvre, uno dei musei più famosi al mondo. Ma chi ha solo due giorni per visitare la bellissima Parigi, può comunque studiare per bene un itinerario in modo da poter vedere più cose in poco tempo.

Cosa vedere in due giorni a Parigi: un week end magico

Se sei a Parigi per un weekend, ci sono molte cose che puoi fare per sfruttare al massimo il tuo tempo. Ecco alcune delle attrazioni più famose e popolari da visitare:

Torre Eiffel: uno dei simboli più iconici di Parigi, la Torre Eiffel è un must-visit per chiunque visiti la città. Sali fino alla cima per una vista spettacolare sulla città. Notre-Dame: questa famosa cattedrale gotica è situata sull’isola Ile de la Cité e vale la pena una visita per ammirare la sua architettura e storia. Museo del Louvre: ospita una delle più grandi collezioni d’arte al mondo, tra cui la Gioconda di Leonardo da Vinci. Considerate che il museo vi terrà impegnati per molte ore, per cui potrebbe portarvi via parecchio tempo. Ma se siete lì per visitare le bellezze artistiche della città, non potrete perdervi il museo. Meglio comprare prima i biglietti e magari anche assicurarsi di avere delle priorità per evitare lunghe code. I Giardini di Luxembourg: questi giardini pubblici sono un luogo perfetto per rilassarsi e godere della bellezza naturale in mezzo alla città. Sainte-Chapelle: uno dei capolavori dell’architettura gotica, questa chiesa in miniatura è famosa per le sue vetrate colorate. Piazza della Bastiglia: uno dei luoghi più iconici della rivoluzione francese, questa piazza ospita anche il moderno Opéra Bastille. I negozi di boulevard Haussmann: questa strada è famosa per i suoi grandi magazzini come Galeries Lafayette e Printemps, che offrono un’esperienza di shopping unica. Cimetière du Père Lachaise: questo cimitero è la dimora di molte celebrità, tra cui Oscar Wilde, Edith Piaf e Jim Morrison.

Questi sono solo alcuni dei tanti posti che puoi visitare a Parigi in un weekend. Spero che questo ti aiuti a pianificare il tuo viaggio!

Se questo itinerario non vi è piaciuto, vi suggeriamo altri posti da visitare.

Week-end a Parigi: cosa vedere in poco tempo

Basilica del Sacro Cuore: situata sulla collina di Montmartre, questa basilica offre una vista spettacolare sulla città. I Giardini di Tuileries: questi giardini pubblici situati accanto al Louvre sono perfetti per una passeggiata o per rilassarsi sul prato. Place des Vosges: una delle piazze più antiche di Parigi, questa piazza è circondata da case uniformi con balconi in ferro battuto e alberi. Marais: un quartiere storico di Parigi con molti edifici medievali, questo è un ottimo posto per esplorare la vita notturna della città e fare shopping. Musée d’Orsay: ospita una vasta collezione di arte impressionista e post-impressionista, tra cui opere di Monet, Degas e Van Gogh. Senna: una passeggiata lungo questo fiume ti offrirà una vista unica sulla città, tra cui la Torre Eiffel e il Museo d’Orsay. Champs-Élysées: questa famosa avenue è famosa per i suoi negozi di lusso, i cinema e i caffè alla moda. Les Halles: questo è stato uno dei mercati più grandi di Parigi, ora ospita negozi, ristoranti e un moderno centro commerciale sotterraneo.

Vi ricordiamo che a Parigi è possibile muoversi facilmente con i mezzi pubblici: dalla metropolitana ai tram, sarà davvero molto semplice.