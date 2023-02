3 mercati da visitare a Londra: curiosità e consigli

Viaggio a Londra: 3 mercati da non perdere nella capitale inglese, ecco alcune curiosità

Se siete alla ricerca di consigli per il vostro viaggio a Londra, siete certamente nel posto giusto. Londra è una città piena di arte e cultura ma per chi si vuole immergere per le strade della capitale inglese e respirare una atmosfera diversa, il consiglio è quello di scegliere uno dei mercati più noti di Londra. Oggi vi parliamo di tre mercati che potrete visitare a Londra. Iniziato dal famosissimo mercato di Portobello road. Vi parleremo dopo del mercato Borough Market . E per finire la terza proposta Old Spitalfields Market.

Mercato di Portobello Road a Londra

Il Mercato di Portobello Road è un mercato all’aperto che si trova nella zona di Notting Hill, a Londra, Regno Unito. È uno dei mercati più famosi di Londra e attira molti turisti ogni anno. Il mercato si svolge ogni sabato e offre un’ampia varietà di merci, tra cui antichità, abbigliamento vintage, gioielli, articoli per la casa e prodotti alimentari.

Portobello Road è diventato famoso per le sue antichità e oggetti vintage negli anni ’60 e ’70, ma oggi vende una vasta gamma di prodotti. Il mercato è molto animato e pieno di vita, con venditori ambulanti che vendono i loro prodotti dalle loro bancarelle e artisti di strada che intrattengono i passanti con le loro performance.

Il Mercato di Portobello Road è anche un luogo di ritrovo per la comunità locale, che viene a fare acquisti, incontrare amici e godere dell’atmosfera vivace del mercato. Inoltre, il mercato offre anche un’ampia selezione di ristoranti e caffè in cui è possibile prendere una pausa dallo shopping e gustare del buon cibo.

In sintesi, il Mercato di Portobello Road è un luogo affascinante e pieno di vita che offre un’esperienza unica a Londra. Se sei un appassionato di shopping, antichità o semplicemente alla ricerca di un’esperienza culturale, questo mercato è sicuramente una tappa da non perdere.

Borough Market a Londra

Borough Market è uno dei più antichi e famosi mercati alimentari di Londra, situato nel quartiere di Southwark. Fondato nel XI secolo, il mercato offre una vasta gamma di prodotti alimentari di alta qualità, tra cui frutta e verdura fresca, carne, formaggi, pesce e prodotti da forno.

Borough Market attrae turisti e locali alla ricerca di prodotti di qualità e di un’esperienza culinaria unica. Qui è possibile trovare produttori e commercianti che offrono prodotti locali e di stagione, così come prodotti esotici e rari provenienti da tutto il mondo. Inoltre, il mercato offre anche una vasta selezione di ristoranti e caffè in cui è possibile gustare i prodotti del mercato in un ambiente accogliente.

Borough Market è anche conosciuto per la sua atmosfera vivace e animata, con venditori che chiamano a gran voce i loro prodotti e musicisti di strada che intrattengono i passanti. Il mercato è aperto tutti i giorni tranne la domenica, e il sabato è il giorno in cui il mercato è più affollato e animato.

In sintesi, Borough Market è un luogo unico e affascinante che offre un’esperienza culinaria indimenticabile a Londra. Se sei un appassionato di cibo, questo mercato è sicuramente una tappa da non perdere durante il tuo viaggio a Londra.

Old Spitalfields Market a Londra

Old Spitalfields Market è un mercato coperto situato nel quartiere di Spitalfields a Londra, Regno Unito. Fondato nel XVI secolo, il mercato è uno dei più antichi di Londra e ha mantenuto molte delle sue caratteristiche originali, come i suoi edifici in mattoni e le sue strutture in ferro battuto.

Il mercato offre un’ampia varietà di merci, tra cui moda, gioielli, arte e prodotti alimentari. Il mercato è molto frequentato da giovani e artisti alla ricerca di prodotti unici e di tendenza. Qui è possibile trovare produttori e commercianti che offrono prodotti di alta qualità e originali, così come ristoranti e caffè in cui è possibile gustare del buon cibo.

Il mercato è aperto tutti i giorni, con un’atmosfera più animata durante il fine settimana.

In sintesi, Old Spitalfields Market è un luogo unico e vibrante che offre un’esperienza di shopping e di intrattenimento unica a Londra. Se sei alla ricerca di prodotti originali e di tendenza, questo mercato è sicuramente una tappa da non perdere durante il tuo viaggio a Londra.