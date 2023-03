Pasqua in giro per il mondo: 5 curiosità sulle tradizioni pasquali che devi conoscere

Pasqua in giro per il mondo: alla scoperta delle tradizioni in altri paesi. 5 curiosità sulle tradizioni pasquali che devi conoscere

Oggi vi portiamo in giro per il mondo alla scoperta di alcune curiose tradizioni pasquali. In Italia la Pasqua ha tante tradizioni, molte delle quali legate alla religione in senso stretto. Dalle processioni caratteristiche del venerdì santo, alle celebrazioni dell’ultima cena il giovedì. E poi la domenica delle palme con la benedizione di palme e ulivi. La tradizione delle uova di Pasqua, le messe per la Resurrezione di Cristo. Nel mondo però la Pasqua si lega anche a tradizioni che non sono strettamente collegate al vangelo e quindi alla religione. Oggi vogliamo parlarvi quindi di 5 curiosità legate alla Pasqua, per scoprire e imparare qualcosa che magari non conoscete.

Pasqua in giro per il mondo: 5 curiosità che devi conoscere

In Norvegia, la Pasqua è associata alle uova di Pasqua decorate in modo elaborato. Tuttavia, il sabato prima della Pasqua, i norvegesi fanno una curiosa tradizione chiamata “påskekrim”, ovvero “il crimine di Pasqua”. Durante questo giorno, molte famiglie norvegesi si riuniscono per leggere libri di gialli e vedere film del genere. Questa tradizione è nata negli anni ’20 in Norvegia, quando un editore decise di promuovere i suoi libri gialli durante il periodo di Pasqua, che tradizionalmente era un momento in cui le persone leggevano molto. Negli anni successivi, la tradizione del “påskekrim” è diventata molto popolare in Norvegia e molti autori norvegesi hanno scritto libri gialli appositamente per questa occasione. Oggi, molte case editrici norvegesi pubblicano libri di gialli in occasione della Pasqua, e i negozi vendono uova di Pasqua con sorprese a tema di gialli. Inoltre, molte stazioni televisive norvegesi trasmettono film e serie televisive di gialli durante il periodo di Pasqua, e molti norvegesi si godono il loro “påskekrim” preferito durante la pausa pasquale. La tradizione del “påskekrim” è diventata così importante in Norvegia che molti norvegesi la considerano parte integrante della festività della Pasqua.

In Spagna, la Pasqua è celebrata con molte processioni che presentano immagini sacre portate a spalla da gruppi di persone, spesso vestite in abiti medievali. La processione più famosa è quella della Settimana Santa a Siviglia, che attira ogni anno migliaia di visitatori. La processione di Siviglia consiste in numerose confraternite religiose, ciascuna con la propria immagine sacra, che sfilano per le strade della città in una processione solenne. Ogni confraternita è composta da un gruppo di membri vestiti con abiti tradizionali, che portano l’immagine sacra a spalla su un trono chiamato “paso”. La processione si svolge principalmente di notte, iniziando la sera della Domenica delle Palme e continuando fino alla mattina di Pasqua. Ogni confraternita inizia la sua processione dalla propria chiesa e attraversa la città seguendo un percorso prestabilito, che spesso passa per le strade più importanti della città.

Durante la processione, le confraternite sono accompagnate da bande musicali che suonano marce funebri e religiose. Le strade sono decorate con fiori e le luci sono spente, creando un’atmosfera di profonda devozione e misticismo. La processione della Settimana Santa di Siviglia è una delle più grandi e spettacolari del mondo, attirando ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo che desiderano assistere a questo evento unico e toccante.

In Australia, la Pasqua cade durante l’autunno, e la tradizione di regalare uova di Pasqua è molto diffusa. Tuttavia, invece di uova di cioccolato, molte persone scambiano uova di Pasqua fatte di cioccolato con uova di caramella, biscotti o marshmallow. In Australia le uova di cioccolato sono spesso nascoste in giardini o parchi pubblici e i bambini partecipano a “caccia alle uova” per trovarle. Uno dei simboli più noti della Pasqua in Australia sono i “bilbies”, animali simili a coniglietti che vivono in Australia. I bilbies sono diventati un simbolo alternativo della Pasqua in Australia poiché i conigli sono considerati una specie invasiva che ha causato problemi ambientali nel paese. In Australia, il Venerdì Santo è un giorno feriale e molte attività commerciali sono chiuse per la giornata. Tuttavia, la Pasqua è anche un periodo in cui si tengono numerose feste, spettacoli e manifestazioni culturali in tutto il paese.

In Brasile, la Pasqua è una festa molto importante e molte famiglie fanno una cena speciale il sabato prima della Pasqua, chiamata “Sabato de Aleluia”. Inoltre, la Pasqua brasiliana include una festa popolare chiamata “Carnaval Pasquale“, che si tiene durante il periodo di Pasqua e presenta balli, musica e spettacoli di fuochi d’artificio. Il carnevale in Brasile si celebra ogni anno nei quattro giorni che precedono la Quaresima.

In Grecia, la Pasqua ortodossa è una delle festività più importanti dell’anno. La settimana prima della Pasqua, chiamata “Settimana Santa”, è caratterizzata da molte celebrazioni religiose e tradizioni. La Domenica di Pasqua, chiamata “Pasqua rossa”, è celebrata con una grande festa che include cibi tradizionali come l’agnello arrosto e la tsoureki, un pane dolce pasquale con uova rosse decorate. Inoltre, durante la Pasqua ortodossa, le uova rosse sono un simbolo importante e vengono scambiate tra amici e familiari come segno di pace e di rinascita.